Eesti jäähokikoondis alistas tugeva otsustava kolmandiku abil Hollandi

Hollandlased avasid skoori mängu viiendal minutil, kui Austrias klubihokit mängiv Guus van Nes väravani jõudis. Eesti jõudis viigiväravani ligi 30 sekundit enne avaperioodi lõppu, kui Mark Viitanen Andre Linde söödust litri hollandlaste väravasse toimetas.

Teisel kolmandikul oli Eestil mitmeid võimalusi kohtumist juhtima minna, kuid head tõrjed Hollandi väravavahi Martijn Oosterwijki poolt säilitasid tablool 1:1 viigiseisu.

Daniil Kulintsevi ning Aleksandr Ossipovi koostöö järel jõudis litter otsustava kolmandiku viiendal minutil Kristjan Kombeni, kes viis Eesti 2:1 juhtima. Viis minutit hiljem pikendas koondise kapten Robert Rooba eduseisu kaheväravaliseks.

Hollandi koondis vähendas eduseisu kuus minutit ja kolm sekundit enne kohtumise lõppu, kui Kilian van Gorp väravani jõudis. Hollandlaste surve aga enam väravalisa ei leidnud ja Mark Viitanen sai minut ja 17 sekundit enne mängu lõppu tühja väravasse Eesti neljanda värava visata, kindlustades sellega 4:2 võidu.

Eesti on kahe kohtumisega kogunud viis punkti, grupiliider on Jaapan kuue punktiga. Kolmandal kohal asetseb pärast kaht mängupäeva Ukraina nelja punktiga, Hiina on kahe punktiga neljas, Serbia ühe punktiga viies ning viimasel kohal Holland, kes on seni punktita.

Enne mängu:

Eesti alustas kodust MM-turniiri raske 2:1 võiduga Serbia üle. Pärast väravateta avakolmandikku viis Eduard Slessarevski Eesti teisel kolmandikul juhtima, aga kolmanda perioodi alguses õnnestus Mirko Djumicil viigistada. Rohkem väravaid ei tulnud ei kolmandal kolmandikul ega ka lisaajal. Karistusvisete seerias tabasid Robert Rooba ja Kristjan Kombe ning see kindlustas 2:1 võidu.

Holland kaotas enda esimeses mängus 1:8 Jaapanile.