Rooba: litrid olid igal pool mujal kui vastase võrgus

"Ma arvan, et olime täna parem meeskond, aga me ei suutnud lihtsalt oma võimalusi realiseerida. Pealevisked 48:16 - midagi sellist [tegelikult 54:15 - ERR]. Ma arvan, et see räägib enda eest," sõnas Eesti koondise ründaja Robert Rooba ERR-ile.

"Ma arvan, et meie mängus oli palju head, aga hoki on väravalöömise mäng. Vastane võib teha ühe pealeviske ja lüüa ühe värava, me võime teha sada ja lüüa samuti ühe. Pole mingit seletamist, peame endale tuhka pähe raputama. Realiseerimine jättis täna soovida."

"Litrid olid igal pool mujal kui vastase võrgus," jätkas Rooba. "Selle taha see normaalaja võit jäi. Aga ma arvan, et saime esimese tähtsa võidu kätte, võib-olla mingi pinge maha. Homsele mängule läheme vastu juba teistsuguse häälestusega."

Vastaste värava juures jäädi Rooba sõnul korraks ise "magama". "Sellistes mängudes on üpris klassikaline, et kui ise ära ei löö, siis lüüakse sulle. Täna see meiega juhtus," lausus ta. "Kõik, kes olid täna telekate ees ja saalis, nägid seda, et meil oli piisavalt võimalusi, et lüüa rohkem kui üks värav."

"Väravalöömisel on vaja tapjainstinkti ja mingisugust isekust. Mingisugust kullasära silmades, et tahan ise selle võrku lüüa. Kas või läbi võrgu! Sellest jäi täna natuke puudu ja homme teeme korda."

Eesti koondis jätkab turniiri esmaspäeval Hollandi vastu.