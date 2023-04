Eesti jäähokikoondis alustas MM-turniiri raske võiduga

Pärast väravateta avakolmandikku viis Eduard Slessarevski Eesti teisel kolmandikul juhtima, aga kolmanda perioodi alguses õnnestus Mirko Djumicil viigistada.

Rohkem väravaid ei tulnud ei kolmandal kolmandikul ega ka lisaajal. Karistusvisete seerias tabasid Robert Rooba ja Kristjan Kombe ning see kindlustas 2:1 seeriavõidu.

Päeva esimestes kohtumistes oli Jaapan üle Hollandist 8:1 (2:0, 2:0, 4:1) ja Hiina alistas lisaaja järel Ukraina 5:4 (0:2, 4:0, 0:2, 1:0).

Enne mängu:

Tondiraba jäähallis algab pühapäeval IIHF jäähoki maailmameistrivõistluste esimese divisjoni B-grupi turniir. Turniiri alustavad kell 12.30 Holland ning Jaapan, kell 16.00 lähevad vastamisi Hiina ning Ukraina ja Eesti kohtub kell 19.15 Serbiaga.

Jäähokikoondise kapten Robert Rooba ütles laupäeval ERR-ile, et meeskond on teinud väga hea ettevalmistava laagri. "Eks loomulikult meeskond peab iga mänguga kasvama ja saama paremaks. Aga praegu oleme teinud kõik, mis võimalik ja oleme valmis. Hea turniir oleks see kui võidame rohkem mänge, kui kaotame," ütles Rooba.

Pääsukeste kaitseliini tuleb taas abistama 44-aastane Lauri Lahesalu, kelle jaoks on pühapäeval algav turniir karjääri 21. MM. "Lihtsal põhjusel teen seda: mulle meeldib kõige rohkem mängida jäähokit. Arvan, et see on üks väheseid või ainukesi asju, mida ma enam-vähem oskan. Nüüd küll juba halvemini ja halvemini kogu aeg," muigas Lahesalu intervjuus ERR-ile.

Eesti jäähokikoondise soomlasest peatreener Jussi Tupamäki nimetas Tondiraba jäähallis toimuvaks koduseks MM-turniiriks koondisse kolm väravavahti, seitse kaitsjat ja 13 ründajat. Peatreener ütles eelmise nädala alguses ERR-ile, et Eesti meeskonna koosseis on ideaalilähedane.

"Paar mängijat on siin Ameerikas: [Vadim] Vasjonkin ja [Nikita] Kozõrev, kes oleks kindlasti võidelnud koha eest koosseisus. Soomes Mestise finaalides on Morten Jürgens. Rohkem valikut on meil ründajate koha pealt, seal on väga kõva konkurents. Kindlaid kohti koosseisus seal kõigile ei ole - võistlus käib," ütles Tupamäki.

Kõik hokikoondise viis MM-i mängu on nähtavad otseülekandes ETV2-s, pühapäevane otseülekanne kohtumisest Serbiaga algab kell 19.15. Mängupiletid on saadaval Piletitasku keskkonnas.

Eesti koondise koosseis MM-turniiriks:

Väravavahid

1 - Villem-Henrik Koitmaa (03.10.1990) - Tallinna HC Panter

29 - Sergei Andrejev (04.04.2001) - Kohtla-Järve SK Viru Sputnik

30 - Conrad Mölder (06.10.1999) - klubita

Kaitsjad

5 - Eduard Slessarevski (16.03.1999) - Porvoo Hunters (FIN)

6 - Silver Kerna (13.08.1994) - Tallinna HC Panter

7 - Saveli Novikov (22.05.1999) - Tallinna HC Panter

14 - Daniil Kulintsev (21.07.2002) - Jyväskylä JYP U20 (FIN)

26 - Patrick Kookmaa (27.11.2003) - Tallinna HC Panter

27 - Aleksandr Ossipov (07.08.1987) - Grästorps IK (SWE) "A"

28 - Lauri Lahesalu (29.03.1979) - klubita "A"

Ründajad

8 - Robert Rooba (02.09.1993) - Jyväskylä JYP (FIN) "C"

10 - Rasmus Kiik (18.11.2000) - Turu TUTO Hockey (FIN)

11 - Kristjan Kombe (28.03.2000) - Joensuu Kiekko-Pojat (FIN)

12 - Erik Embrich (23.02.1997) - Dunaújvárosi Acélbikák (HUN)

13 - Nikita Puzakov (14.03.2001) - Järvenpää Haukat (FIN)

15 - Robert Arrak (01.04.1999) - MKS Comarch Cracovia Kraków (POL)

16 - Andre Linde (26.01.1999) - Porvoo Hunters (FIN)

17 - Erik Potšinok (09.09.2004) - Vaasa Sport U20 (FIN)

18 - Kevin Parras (04.10.1994) - Tallinna HC Panter "A"

19 - Artemi Aleskandrov (28.08.2000) - Boro Vetlanda HC (SWE)

20 - Marek Potšinok (09.09.2004) - Vaasa Sport U20 (FIN)

22 - Klaus Kaspar Jõgi (18.05.2003) - Philadelphia Rebels (USA)

23 - Mark Viitanen (04.04.1998) - KH Energa Torun (POL)

Peatreener: Jussi Tupamäki (FIN)

Abitreener: Kaupo Kaljuste

Abitreener: Mikko Mäenpää (FIN)

Väravavahtide treener: Jarkko Hyytiä (FIN)

Peamänedžer: Jüri Rooba

Tehnik: Toomas Rebane

Füsioterapeut: Liisbet Tippi

Füsioterapeut: Siret Kalbus