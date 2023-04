Tupamäki: kodupubliku ees oli pingeline mängida

"Kõige tähtsam on võit. Loomulikult kolm punkti olnuks parem ja mäng oli väga raske," tunnistas peatreener Jussi Tupamäki ERR-ile. "Tundus, et nii raske on väravat visata - 55 viset ja vastasel olid tõrjed. Oli tühi värav ja kõik... aga vahepeal on mäng selline ja õnneks tuli lõpus ära."

Tupamäki tunnistas, et pinge kammitses meeskonda. "Nagu oleks teine meeskond olnud. Natuke üllatus, kui palju see kodupublik ja... oli pingeline atmosfäär. Kolm aastat tagasi oli eelmine kord ja nüüd jälle siin - see on igaühele suur asi, kodupubliku ees mängida."

Soomlase sõnul peab Eesti rünnakul otsustavamalt tegutsema. "Peame mängima kiirema tempoga ja lihtsamalt, paar-kolm-neli söötu ja litter väravale!" sõnas Tupamäki. "Seal peab olema kaks-kolm mängijat värava juures väravavahtidele screen'i tegemas ja siis väravaid viskama. "

"Meie oma pea sees on kõgie suurem võistlus. Meil on oskused olemas ja õiged mänguplaanid. Taktika ei ole kõige tähtsam. Kindlasti mängime paremini ja homme uus päev."