Rooba: kolm punkti võita on kõige tähtsam

Eesti jäähokikoondise kapten Robert Rooba ütles ERR-ile, et koondis tegi taaskord hea esituse. "Järjekordselt 60 minutit meie mäng. Arvan, et vastasel peale nende kahe värava väga midagi ei olnud," ütles enesekindel kapten pärast mängu.

"Täna olime natuke teravamad värava löömises, lõime neli väravat. Loomulikult tohutult raisatud võimalusi, aga teinekord on niimoodi. See on künka taga ja peab lihtsalt künka tagant välja ronima," sõnas Rooba, lisades, et meeskond suutis frustreeriva teise kolmandiku enda kasuks pöörata uskumise abil.

Koondise kapten sai ka ise esimest korda kodusel MM-turniiril värava kirja, kui viis Eesti otsustaval kolmandikul 3:1 juhtima. "Loomulikult, värav on alati tore ja tore, et sain meeskonda väravaga aidata. Aga endiselt: palju raisatud võimalusi. Peab natuke tühja väravasse loopima litreid. Aga see on täiesti normaalne spordis, isegi maailma parimatel on päevi, kui lihtsalt litter ei lähe väravasse. Tuleb nende päevadega lihtsalt hakkama saada ja edasi minna," lisas kapten.

Rooba ütles, et Eesti koondis on kaks mängu järjest vaatamata halvale skoorimisprotsendile MM-turniiril domineerinud. "Jah, meil on värava löömisega probleeme olnud, aga meil on viis punkti tabelis ja vaatame järgmise vastase poole," sõnas kapten.