Sildre MM-turniiri eel: võitmiseks peame mõtlema suurelt, elama suurelt

Enne Robert Roobat oli 1990. aastatel mitmetes Soome klubides mänginud Sildre nii-öelda Eesti jäähoki kaanepoisiks. Kes võiks noorematest mängijatest nende mantlipärijaks olla? "Ma loodan väga, et Robert Arrak ja Kristjan Kombe võiks olla need mängijad, kes tulevad kaanepildi rolli. Neil on osavus ja oskused olemas," tõdes Sildre ETV spordiuudiste stuudios.

Sildre tunnistas, et tõelisest hokitipust on Eesti veel siiski üsna kaugel. "Tahaksin seda alati natuke teistmoodi öelda, aga faktid räägivad kahjuks enda eest. Peame alustama ka sellest, kui kaua on jäähokit Eestis hoitud nii-öelda teisel positsioonil, seda polegi valli tagant välja lastud. Praegu on ära tehtud väga suur töö. Kui me saaksime järgmisesse divisjoni, oleks see suur samm edasi; et sinna jääda püsima, tuleb teha veel oi-oi kui palju tööd," rääkis ta.

"Võib-olla tulekski tuua välja, et peaksime olema veel ambitsoonikamad. Kui tahad tõsiselt ka võita, pead mõtlema suurelt, pead elama suurelt, pead treenima suurelt. Siis hakkavad ka suured edud tulema. Peamegi mõtlema nii suurelt kui vähegi võimalik, kui suurelt mõtleme, siis jõuame kuhugi," sõnas Sildre.