Lahesalu alustab 21. MM-i: hoki on üks väheseid asju, mida enam-vähem oskan

Eesti jäähokikoondis alustab pühapäeval Tallinnas maailmameistrivõistluste esimese divisjoni B-grupi turniiri kohtumisega Serbia vastu. Meeskonna eesmärk on võita MM-il rohkem mänge kui kaotada.

Eesti jäähokikoondise soomlasest peatreener Jussi Tupamäki nimetas Tondiraba jäähallis toimuvaks koduseks MM-turniiriks koondisse kolm väravavahti, seitse kaitsjat ja 13 ründajat. Koosseisust ainult kolmel mehel on vanust üle 30 ja neist ühel, oma 21-st MM-turniiri alustaval kaitsjal Lauri Lahesalul on turjal 44 aastat, aga mees on koondisele jätkuvalt vajalik.

"Lihtsal põhjusel teen seda: mulle meeldib kõige rohkem mängida jäähokit. Arvan, et see on üks väheseid või ainukesi asju, mida ma enam-vähem oskan. Nüüd küll juba halvemini ja halvemini kogu aeg," muigas Lahesalu intervjuus ERR-ile.

Üle 160 kohtumise koondises mänginud Lahesalu tunnistab samas, et vanade teenete eest koondises kohti ei jagata. Lahesalu hoiab ennast igapäevaselt vormis jõusaalis ja jäätreeningutel, ehkki klubihokit mängis ta viimati seitse hooaega tagasi.

"Ikka oma koht tuleb ära täita ja kuhjaga täita. Ei ole mõtet kohta kinni hoida, kui keegi on sinust parem. Igal juhul tuleb oma koht välja teenida," tõdes ta.

Esimest korda MM-il mängivaid mehi on koondises kuus. Nädala jooksul mängitakse viie vastasega, neist esimesena homme õhtul pool kaheksa Serbiaga.

"Oleme pidanud kahe nädala sees väga hea laagri, oleme saanud mängida kontrollmänge. Oleme lihvinud kõik väiksemad asjad, mida saame," tunnistas kapten Robert Rooba. "Eks loomulikult meeskond peab iga mänguga kasvama ja saama paremaks. Aga praegu oleme teinud kõik, mis võimalik ja oleme pühapäevaks valmis. Hea turniir oleks see kui võidame rohkem mänge, kui kaotame."

Kõik hokikoondise viis MM-i mängu on nähtavad otseülekandes ETV2-s, pühapäevane otseülekanne kohtumisest Serbiaga algab kell 19.15.