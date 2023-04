Eesti hokikoondis alustab kodust MM-turniiri: meid aitab ühine vaim

Eesti meeste jäähokikoondis mängib nelja-aastase pausi järel taas MM-võistluste kohtumised kodupubliku ees, kui esimese divisjoni B-grupi turniir peetakse Tallinnas Tondiraba jäähallis. Eelmisel nädalal ühiste treeningutega alustanud Eesti meeskond saab koduseks MM-iks kokku ideaalilähedase koosseisu.

"Paar mängijat on siin Ameerikas: [Vadim] Vasjonkin ja [Nikita] Kozõrev, kes oleks kindlasti võidelnud koha eest koosseisus. Soomes Mestise finaalides on Morten Jürgens. Rohkem valikut on meil ründajate koha pealt, seal on väga kõva konkurents. Kindlaid kohti koosseisus seal kõigile ei ole - võistlus käib," kinnitas ERR-ile koondise peatreener Jussi Tupamäki.

Eesti koondises on mängijaid Soome, Rootsi, Norra ja Poola klubidest, samuti koduliigast peamiselt Eesti meistriks tulnud HC Pantri ridadest. Pühapäeval Tondiraba jäähallis algaval ja nädalapäevad kestval MM-turniiril kohtub Eesti koondis Ukraina, Jaapani, Serbia, Hollandi ja Hiinaga ehk Tallinnas mängivad meeskonnad, kes asuvad maailma edetabelis kohtadel 25.-30.

"Oma publiku ees saab mängida. Kindlasti anname endast parima. Ikka lahe ja tore üritus. Arvan, et rahvas tuleb ka halli ja loodan, et tuleb hea MM. Noor, kiire ja valmis meeskond, kes võitleb iga litri eest ja püüab võita iga mängu," loetles kaitsja Saveli Novikov koondise tugevusi.

"Kui kõik läheb hästi, on meil võimalus medali eest võistelda. Aga samas pole mitte ükski mäng lihtne. Meie koostöö ja ühine vaim, Eesti hing on see, mis kindlasti aitab meid," lisas Tupamäki.

Kõiki Eesti koondise mänge näitab otseülekandes ETV2 koos jäähokistuudioga.