Liider Arsenal mängis taas kaheväravalise eduseisu maha

Gabriel Jesus viis Arsenali juba seitsmendal minutil juhtima ja kolm minutit hiljem suurendas Martin Ödegaard seisu.

Nagu nädal tagasi Liverpooli vastu, ei suudetud ka nüüd edu lõpuni hoida. 33. minutil realiseeris Said Benrahma penalti ning 54. minutil viigistas Jarrod Bowen seisu.

Rohkem väravaid ei löödud ja meistritiitlit jahtiv Arsenal pidi taas kolme punkti asemel ühega leppima.

Arsenal on 31 mänguga kogunud 31 punkti, tiitlikaitsja Manchester City jääb neist maha nelja punktiga, aga Cityl on ka üks mäng varuks. West Ham on 31 punktiga 15. kohal

Teises pühapäevases mängus oli Manchester United võõrsil 2:0 parem Nottingham Forestist. ManU eest skoorisid Antony ja Diogo Dalot.

Võit tõstis ManU 59 punktiga liigatabelis kolmandaks, Newcastle langes 56 punktiga neljandaks.

Tulemused:

West Ham – Arsenal 2:2 (1:2)

Nottingham – Manchester United 0:2 (0:1)