Kork: meie tase on Ukrainale lähedal

Kork ütles, et naistekoondis tegi Ukraina vastu väga hea esituse. "Me olime kompaktsed, teadsime, mida nad tahavad teha ja pidasime mänguplaanist kinni. Jooksime ennast sõna otseses mõttes krampidesse väljakul. Võistkond tegi väga hea esituse," ütles väravavaht.

Kork lisas, et tasavägine kohtumine maailmas 32. asetusega koondisega näitab, et edetabelis 95. kohal asetsev Eesti koondis suudab mängida ka tugevate vastaste vastu. "Võib-olla on edetabelikoht petlik ja lähme mängule, et tugevad tulevad vastu, aga me tegelikult suudame nendega mängida. See on meile väga hea tagasiside, et me tegelikult ei vääri seda kohta edetabeli lõpu poole, vaid seal kõrgemal. Keskel kuskil, kus Ukraina on," sõnas väravavaht.

Mängu ainus värav leidis aset 45. minutil, kui Ukraina mängis Eesti kaitseliini üle ning Olga Ovditšuk külalised juhtima viis. "Ukraina leidis väga hästi keskväljalt enda vaba mängija, kes leidis keskkaitsjate vahelt mängija, kes väga oskuslikult pööras ja külma närviga lahendas. Nende hea kvaliteet ja meie pisivead, nii see pall sinna võrku jõuab," selgitas Kork väravat.