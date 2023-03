Rahvusvahelised tudengimängud toovad mais Tartusse üle tuhande sportlase

SELL tudengimängud koondavad erinevaid spordialasid, milles võistlevad tudengid üle kogu maailma. Lisaks on mängudel ka meeleolukas lisaprogramm, mis kaasab mitte ainult sportlasi, vaid ka kõiki huvitatud tartlasi. Hetkeseisuga on juba registreerunud üle tuhande sportlase ja üle kolmekümne kõrgkooli.

SELL mängudele on oodata nii praeguseid tegijaid kui ka tulevikulootusi. SELL mängudelt on varasemalt hoo sisse saanud näiteks Leedu kettaheitja Mykolas Alekna ning meie oma kettaheite maailmameister Gerd Kanter.

2023. aastal tudengipealinnas toimuvad mängud on ajaloolised, sest tegemist on SELL mängude sajanda aastapäevaga. Esimesed SELL mängud toimusid aastal 1923 Tartus, kui Soome, Eesti, Läti ja Leedu tudengiorganisatsioonid sõlmisid koostööleppe. Mängud toimusid regulaarselt kuni 1940. aastani ning traditsioon taastati aastal 1998. Nüüd on mängud toimunud igal aastal, v.a 2020 ja 2021, mil üritus jäi ära koroona tõttu.

Tartus võisteldakse viieteistkümnel erineval spordialal. Nende hulka kuuluvad näiteks juba klassikuteks saanud: kergejõustik, korvpall, võrkpall ja ujumine. Lisaks on ka mitu uudsemat ala, näiteks: 3x3 korvpall, orienteerumine, discgolf ja rannavõrkpall. Võistluspaiku leiab kõikjalt Tartust, kuid suurem keskus asub Tartu Ülikooli spordihoones.

Mainitud lisaprogramm on samuti rikkalik: mängude ametlik meelelahutuspartner on Vabank, kes hoolitseb õhtuse programmi eest. Mängud saavad alguse reedel kõigi osalejate rongkäiguga kauni Emajõe kaldal ning vägeva avamisüritusega.

Mängudel on ka neli patrooni: Eesti Vabariigi president Alar Karis, maailmameister Julia Beljajeva, Rahvusvaheline Üliõpilasspordi Föderatsioon (FISU) ning Euroopa Üliõpilasspordi Assotsiatsioon (EUSA).

President Alar Karis mainis liikumise olulisust ka oma vabariigi aastapäeva kõnes. "Tänavusel liikumisaastal nähkem sedagi, et mida rohkem liikumist, seda rohkem terveid inimesi," sõnas ta.

Maailmameister Julia Beljajeva on juba aastaid noorsportlasi julgustanud. "Ma olen oma elus väga palju matše kaotanud. See ei ole kaotus, see on kogemus," ütles ta pärast olümpiavõitu aastal 2021.

Spordipeost saavad osa võtta loomulikult kõigi kõrgkoolide tudengid Eestis, kuid tudengisportlased pole ainsad, kes suurüritust nautida saavad. SELL mängudel saavad kaasa teha ka vabatahtlikud ning loomulikult on oodatud kõik tartlased omadele kaasa elama ning mängudele mõnusat atmosfääri looma.