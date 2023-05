Tartus algasid rahvusvahelised tudengimängud

Sarnaselt paljude teiste multispordivõistlustega said ka SELL-i üliõpilasmängud koroonapandeemia kõrgaastatel tugevalt pihta. Ümmargust tähtpäeva ehk 100 aasta juubelit on aga võimalik tähistada sündmusega, millest võtab osa 850 sportlast ja kokku üle tuhande inimese.

Rahvusvahelised SELL-i mängud ühendavad sportlikke tudengeid Soomest, Eestist, Lätist ja Leedust.

"Sellel aastal on lisaks SELL-i riikidele osalemas Horvaatia, Türgi ja ka USA ülikooli üks sportlane on siin olemas. Võistlejaid on vähem, kui me lootsime ja osalevaid riike samuti vähem. Aga ma arvan, et kui nüüd see traditsioon jälle jätkub, siis see olukord muutub," ütles Eesti Akadeemilise Spordiliidu president Ants Veetõusme.

Oma kohalolekuga austas võistlusi ka Rahvusvahelise Üliõpilasspordi Liidu ehk FISU istuv president, šveitslane Leonz Eder. "Euroopas teatakse SELL-i mänge väga-väga hästi. Varasematel aastatel on SELL-i mängude korraldajad kutsunud osalema mitmete teiste riikide nagu Poola, Saksamaa, Türgi, Horvaatia ja isegi Šveitsi üliõpilasspordiliite," rääkis Eder. "Mina olin siin koos mõningate sportlastega aastal 1998, kui SELL-i mängud taastati."

Esimesi SELL-i mänge aastal 1923 võõrustas just Tartu. Sada aastat hiljem kõik võistluspaigad päris linnas ei asu. Näiteks kergejõustik toimub Ülenurme staadionil ja laupäeval peaks kettaheiteringi tulema ka oma USA ülikooli esindav mitmevõistleja Karel Tilga.

SELL-i mängudel on võistelnud hiljem kettaheite maailma paremikku tõusnud Gerd Kanter ja Mykolas Alekna. Vaadates tänavusi võistlejaid tuleb tõdeda, et väga nimekaid tegijaid ülikoolid välja ei pane. Eestit esindavad valdavalt kohalikud üliõpilasmeistrid.

Mõistagi kuuluvad programmi traditsioonilised alad nagu korvpall või kergejõustik. Valik on aga päris kirju.

"Mida meie teeme, mis on väga suuresti esindatud võistlejate arvu poolest, on näiteks 3x3 korvpall ja rannavõrkpall," sõnas SELL-i mängude projektijuht Karl Tereping. "Kokku on meil 15 spordiala ja igal pool midagi toimub. Ja ainult rõõm."

"Discgolf on ka jõudnud SELL-i mängudele. Seal küll osalejate arv on natuke väiksem, kui me eeldasime, aga siiski on esindatud," lisas ta.

38. SELL-i üliõpilasmängud kestavad Tartus pühapäevani.