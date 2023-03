Karol Mets: väikesed detailid said määravaks

"Väga keeruline on sõnu leida. Püsisime pikalt mängus sees, hoidsime pikalt eduseisu, aga lõpuks said väikesed detailid määravaks. Peame mingites olukordades paremini tegutsema," tõdes keskkaitsja Karol Mets.

Austria kontrollis mängu esimest veerand tundi tugeva surve ja sirgjoonelise rünnakuga. "Algus oli rabe. Esimesed 15 minutit olime kehvad ja meil oli õnne, et vastased ei läinud juhtima. Mida minut edasi, seda paremaks meie mängupilt läks. Meil oli ka õnne, et penalti mööda löödi. Kahju, et mängust midagi näppude vahele ei jäänud," lisas Mets.

Teisel poolajal vormistasid Austriale võidu Florian Kainzi ja Michael Gregoritschi tabamused. "Kui ma tagantjärele õigesti mäletan, siis avavärava puhul oleksime pidanud keskväljal vastase veaga maha tõmbama. Siis nad oleksid pidanud mängima seisvat palli. Aga kaotasime karistusalas duelli, pall põrkas neile õnnelikult ette ja lõpuks lendas rikošetist väravasse. Teinekord tuleb sellist olukorda robustse veaga vältida," jätkas Mets. "Teise värava olukorras oli väga raske reageerida või midagi teha. Kõik käis väga kähku."

"Austria mängust võtame positiivse asjana kaasa meie intensiivsuse ja energia. Peame samamoodi ka järgmistes kohtumistes mängima, ennastsalgavalt ja ühiselt tegutsema. Need peavad olema meie trumbid tugevamate meeskondade vastu," märkis Mets.

Eesti koondise jaoks jätkub EM-valiksari 17. juunil, kui võõrsil minnakse vastamisi Aserbaidžaaniga.