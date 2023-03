Ederson vihjas, et Brasiilia järgmiseks juhendajaks võib saada Ancelotti

2016. aasta juunis Brasiilia peatreeneriks saanud Tite juhendas koondist kahel MM-finaalturniiril ja tuli meeskonnaga 2019. aastal Copa America võitjaks, juba enne Kataris toimunud MM-i teatas ta, et astub turniiri järel ametist tagasi.

Brasiilia juhendajaametiga on seostatud mitmeid treenereid, veebruaris lükkas sealne alaliit ümber jutud, justkui oleks suulisele kokkuleppele jõutud itaallase Carlo Ancelottiga, kelle leping Madridi Realiga kestab 2024. aastani.

Brasiilia mängib 25. märtsil Marokoga ning matšieelsel pressikonverentsil vihjas Manchester City väravavaht Ederson, et Ancelotti võib siiski koondise juhendajaks saada. "On suur võimalus, et ta tuleb," rääkis puurivaht. "Mulle on räägitud, et ta on erakordne treener, ta meeldib kõigile. Tal on olnud väga edukas karjäär, vaadake lihtsalt tema CV-d. Näeme lähitulevikus, kas ta tuleb või mitte," lisas ta.

Ancelotti on Realis juhendanud mitmeid praeguseid Brasiilia koondislasi, näiteks Vinicius Jr.-i, Eder Militaod, Rodrygot ning ka nüüd Manchester Unitedis mängivat Casemirot.