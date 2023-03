Ermits jätkab karjääri: võlgnen endale võimaluse teha paremini

"Eks see hooaja alguse Covidisse haigestumine - ma ütlen, et võib-olla ma jäin ise sellesse liiga kinni, jäin ohvrirolli. Mingis mõttes kindlasti ta jättis mingi jälje, aga ma jäin ennast selles kõiges haletsema. Kui ma päris ausalt kõigele tagasi vaatan, tegin ise elementaarseid vigu. Treener ei saa seda kontrollida," rääkis Regina Ermits Holmenkolleni MK-etapil ERR-ile.

Mullu mais abiellus ta Saksamaal Ruhpoldingis koondisekaaslase Kalev Ermitsaga. Kas see muutis teda ka sportlaskarjäärile mõeldes tasakaalumaks? "Sul peab olema eraelus kõik korras. Isegi kui mul ei ole head tulemused spordis, siis see, kuidas ma sellele vaimselt vastu pean - ma ei teeks seda, kui mul ei oleks eraeluliselt kõik korras. See oli nii suur sündmus: mul on hea meel näidata, et ma ei pea sportlasena loobuma elementaarsetest asjadest elus," sõnas enne abielu Oja perekonnanime kandnud Ermits.

Lõppeva hooaja valusaim hetk on Ermitsa jaoks jaanuaris toimunud Antholz-Anterselva MK-etapi teatesõit, kus ta pidi avavahetuses käima kolmel trahviringil ning Tuuli Tomingas võeti enne teise vahetuse lõppu rajalt maha.

"Ühtepidi olen ma õnnelik, et see juhtus nüüd, mitte siis, kui olin 20, 21, 22. Siis oleks väga pahandus olnud. Ma arvan, et määravaks sai see tugigrupp, mis on mul ümber, ma sain sellega üksi toime tulla, sest mul oli turvavõrgustik ümber. Ma olen ka varasemalt trahviringidel käinud, aga ma ei tea, mis Antholzis oli sellist, mis läks nii hinge. See läks väga hulluks ja ma tundsin tol hetkel, et pean olema normaalne, stabiilne inimene väljaspool sporti. Kui defineeridki ennast sportlasena, ei oleks minust mitte midagi alles jäänud," sõnas Ermits.

Ermitsa sõnul otsustas ta Pekingi olümpia järel karjääri jätkata, et tulevikus lahkuda omadel tingimustel ning kinnitas, et jätkab ka järgmisel hooajal. "Ma olen laskesuusatamises üles kasvanud, see on mind vorminud ja ma tundsin, et see ei ole viis, kuidas ma tahan laskesuusatamisega lõpetada; ma ei taha sellel halval noodil minna, sest ma austan seda spordiala nii palju," sõnas ta.

"Leidsin seda eelmisel aastal ja leian mingis mõttes ka see aasta, et ma lähen ära, teades neid vigu, mida ma teen ja tunnen, et ma võlgnen endale selle võimaluse teha paremini. Ütlesin ka Kalevile, et see nõuab enesedistsipliini, sest ma teen ikka ja jälle neid samu tobedaid vigu. Mis on see, mis mind järgmine aasta kaitseb? Ma olen ju mina ise, täpselt seesama Regina. Siin ei aita treener, mitte keegi, need on mu enda tüüpvead," tõdes Ermits.