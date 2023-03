Toomas Kookla memoriaalturniiri võitsid Madis Moos ja Reelica Hanson

Memoriaalturniir toimus kaks aastat tagasi lahkunud Eesti lauatennise suurkuju ja entusiasti Toomas Kookla mälestuseks. Võistlustel osales 99 lauatennisisti ning võistlejate osalustasud annetati Eesti Lauatenniseliidule noortespordi toetuseks.

Meesüksikmängus tuli võitjaks Madis Moos, teise koha saavutas Markkos Pukk ning pronksmedal riputati kaela Pert Marten Lehtlaanele. Naisüksikmängus pälvis võidu Reelica Hanson, teiseks tuli Arina Litvinova ning kolmas koht kuulus Alina Jagnenkovale.

Turniiri peakorraldaja Eero Kookla ütles, et läbi spordi elab mälestus tema isast edasi. "Turniiriga mäletame mu isa, kelle jaoks oli südameasi edendada Eesti lauatennist. Mul on äärmiselt hea meel, et Eestis on nõnda palju lauatennise sõpru, kes annavad ka uutele tulijatele indu lauatennisega tutvust teha."

Eesti Lauatenniseliidu juhatuse esimees Priit Lehtlaan ütles, et Toomas Kookla oli Eesti lauatennise jaoks tõeline suurkuju. "Mul on väga hea meel, et perekond Kookla jätkab seda traditsiooni ning Toomase alustatud tööd. Toomas Kookla memoriaal on kõrgetasemeline turniir ning rõõmu teeb osalejate suur arv. Eestis on enam kui 5000 lauatennise harrastajat. Just noorte järelkasv on see, mis aitab lauatennist üha enam arendada ja tõsta Eesti lauatennise rahvusvaheliselt kõrgemale tasemele. Pikemas perspektiivis on võimalik viia Eesti lauatennis uuesti olümpiamängudele, kui luua üha enam mängimise võimalusi ja tuua lauatennise juurde üha uusi huvilisi noorte ja seeniorite seas, nii liikumisharrastuse kui kõrgel saavutuspordi tasemel," märkis Lehtlaan.

Tulemused:

Poisid U-19: I-koht: Erik Nüüd; II-koht: Konstantin Sokolov; III-koht: Robi Tooming

Poisid U-15: I-koht: Martin Kraiko; II-koht: Artur Koptelkov; III-koht: Frank Toomas Türi

Poisid U-12: I-koht: Maksim Klimenko; II-koht: Stenmar Alama; III-koht: Gert Einer

Tüdrukud U-19: I-koht: Raili Nurga; II-koht: Maria Žavronkova; III-koht: Katrin-Riina Hanson

Tüdrukud U-15: I-koht: Amanda Hallik; II-koht: Angela Laidinen; III-koht: Valerie Lonski

Tüdrukud U-12: I-koht: Anastassia Boglova; II-koht: Marta Sool; III-koht: Arina Sokolova

Meesveteranid 47+klassis: I-koht: Aleksei Nikonorov; II-koht: Antti Luigemaa; III-koht: Urmas King

Meesveteranid 60+klassis: I-koht: Heino Kruusement; II-koht: Kaljo Põldaru; III-koht: Väino Nüüd

Naisveteranid 47+klassis: I-koht: Pille Veesaar; II-koht: Margit Tamm; III-koht: Sigrid Kukk

Naisveteranid 60+klassis: I-koht: Elle Õun; II-koht: Marika Kotka; III-koht: Aili Kuldkepp