Viimase sekundi imevise jättis Kriisa hooaja viimases kodumängus võiduta

Wildcats läks hooaja viimases kodusaalis toimunud mängus vastamisi rivaali Arizona State Sun Devilsiga. Kohtumise avapoolaeg oli äärmiselt tasavägine, teise poolaja keskpaigas läks Wildcats Cedric Henderson Jr.-i vabavisete järel kümne punktiga juhtima, kuid külalised tulid tabavate kaugvisete toel mängu tagasi.

Kui mängida oli 1.49, viis DJ Horne'i kolmepunktivise Sun Devilsi üle pika aja ühe punktiga ette, aga Pelle Larsson taastas pool minutit enne mängu lõppu kodumeeskonna edu ja kui Horne eksis neli sekundit enne lõpusireeni viskel, näis Wildcatsi võit kindel. Oumar Ballo tabas aga kahest vabaviskest ainult teise ja Desmond Cambridge Jr. saatis viimastel sekunditel palli omalt väljakupoolelt läbi korvirõnga, tuues külalismeeskonnale 89:88 võidu.

DOWN GOES NO. 7 ARIZONA‼️@SunDevilHoops WINS IT AT THE BUZZER pic.twitter.com/qJus7icYDO