Denis Grabe: väsimus sai minust võitu

"Turniiriga võin rahule jääda. Kohal oli 200 mängijat, nende hulgas valitsev maailmameister ja mitmed teised maailma esikümnesse kuuluvad mängijad. Tuleb rahul olla," rääkis Grabe pärast kaheksandikfinaali. "Arvan, et lõpuks sai väsimus minust võitu, kuna mängisin siin kaks turniiri järjest. Täna oli kuues järjestikune võistluspäev ja kokku pidasin 12 matši."

Enne Euroopa karikaetappi toimunud Datel Tallinn Open turniiril kaotas Grabe poolfinaalis hilisemale võitjale ja heale sõbrale Alex Kazakisele. "Ta on kõikides aspektides väga hea. Ei midagi erakordset, aga stabiilne ja vaimselt väga tugev mängija. Tõenäoliselt hetkel üks maailma parimaid," kiitis Grabe kreeklast.

Lisaks Kazakisele jõudis Euroopa karikaetapil poolfinaali maailma esinumber Francisco Sanchez Ruiz, egiptlane Mohammad Soufi ja "Terminaatori" hüüdnime kandev 46-aastane Niels Feijen.

"Sanchez Ruizi omapära seisneb selles, et ta mängib väga kiirelt. Ta on ka ülimalt täpne, seega tema vastu on väga keeruline mängida. Kui ma olin noor, siis vaatasin Feijeni CV-d ja see oli juba siis väga muljetavaldav. Soovisin sama kõva mees olla kui tema ja pean ütlema, et see on päris hästi välja tulnud. Viimased mängud olen mina võitnud. Kogu maailma paremik tuli Tallinnasse kohale ja mul on selle üle väga hea meel," sõnas Grabe.

Grabe loodab osaleda kõigil kuuel Euroopa karikaetapil, kuid põhieesmärgiks on järgmisel nädalal USA-s Las Vegases algav 10-palli MM. "Üritan võimalikult palju suurtel turniiridel mängida. (Veebruaris toimunud - toim) 9-palli MM-iga jäin väga rahule, kaotasin ainult hilisemale võitjale ja mängisin mitu-mitu väga head mängu. Praegu tunnen end enesekindlalt ja loodan, et ka 10-palli MM-ilt tuleb korralik tulemus."

Vaata ka ETV spordisaate lugu: