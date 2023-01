Doris Meinbek tuli sisesõudmise Euroopa meistriks

Sinimustvalge tiitlivõistlustele viinud Doris Meinbek (Viljandi SK) ja Liisa-Marie Lääne (Tallinna SK) panid end proovile kahel päeval: avapäeval oli kavas sprint ehk 500 meetrit, teisel klassikaline 2000, vahendab Eesti Sõudeliidu kodulehekülg.

Alla 19-aastaste vanusegruppi kuuluv Meinbek, kes vigastuse tõttu ei saanud nädal varem Tallinnas toimunud "Alfal" osaleda, säilitas viimase hetkeni lootuse Pariisis starti tulla. Õigeks ajaks tervise korda saanud viljandlanna võis mõlema distantsi finišis juubeldada, tasuks sprindikuld ja klassikaliselt distantsilt hõbemedal.

Lühikesel distantsil sai ta ajaks 1.33,8, edestades prantslannat Rose Devillard Coustre't (1.37,4) ja Ukraina sõudjat Irina Jatsuljakki (1.40,7). Klassikalisel võistlusmaal tunnistas Meinbek üksnes prantslanna Leontine Fouquet' nappi paremust, ajad vastavalt 6.59 ja 6.59,8. Kolmandaks platseerus 7.01,3-ga Prantsusmaa koondislane Caroline Lagarde.

"Eelmise nädala alul juhtus minuga õnnetus, mille tõsidus jõudis kohale veidi hiljem. See vääras varem paika pandud ettevalmistusplaani," rääkis Meinbek, kelle sõnutsi nõudis vigastus kava muutmist ning taastumisele keskendumist.

Atleedi sõnul jäi ta optimistlikuks, ehkki vahel sõudnud kohale muremõttedki. "Võtsin päev korraga ja esimese tavalise treeningu – ortoosi ehk hüppeliigese eritoeta – tegin vaid päev enne Pariisi lendamist, kolmapäeval," avaldas Robert Jürimaa hoolealune.

Sekelduste tõttu peab Vana Maailma värske meister kulda väikeseks imekski. "See medal kinnitab, et kui sul on unistused ja teed selle nimel rasket tööd, need täituvad," rõõmustas Meinbek.

Võidukale viljandlannale ei ole sisesõudevõistlustel rambivalguses olemine võõras: näiteks oli ta mullu samal distantsil MM-il teine.

Lääne, kes võistleb alla 23-aastaste arvestuses, tagas Eestile sprindis hõbemedali ja oli 2000 meetril kuues.