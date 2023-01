Lilleküla staadionil avati kehaliste võimete arendamise keskus

Eestis ainulaadse keskuse ideed aitasid ellu viia meeste koondise peatreener Thomas Häberli ja tema kolleeg, šveitslane Michael Müller, kes on varem töötanud mitu aastat Šveitsi olümpiasportlaste ettevalmistusega tegelevas spordimeditsiini keskuses, samuti tipptasemel jalgrattatiimide ning Šveitsi jalgpalliklubide juures. Tema sõnul aitab selline keskus arendada sportlase plahvatuslikkust ja kiirust.

"See on väga oluline. Teadusuuringud on näidanud, et enam kui neljal juhul viiest eelneb värava löömisele plahvatuslik tegevus. Meie keskuses on rohkelt vahendeid, millega arendada mängijate plahvatuslikkust, paindlikkust ja kiirust," selgitas Müller.

Müller avaldas lootust, et kõik tippjalgpallurid seda võimalust ka usinalt kasutavad, et füüsilist vormi parandada ja ka talvekuudel mitte treenituse taset kaotada.

"Paljud seadmed võimaldavad mõõta tehtud töö mahtu, ntensiivsust, võimsust - ehk töö tulemusi. Nii saavad mängijad oma tegevuse kohta korrektset tagasisidet ning võivad põhimõtteliselt reaalajas näha tulemuste paranemist," lisas Müller.

Keskusse on oodatud eelkõige Eesti koondise ja tippklubide mängijad, aga võimalusel ka teised huvilised.