Häberli uuest keskusest: tekivad võimalused treenida tulemuslikumalt

Eesti Jalgpalli Liit avab selle nädala reedel kehaliste võimete arendamise keskuse, mis asub A. Le Coq Arenal. Meeste jalgpallikoondise peatreeneri Thomas Häberli sõnul on keskust vaja, et arendada mängijate kiiruslikke võimeid.

Häberli Eesti jalgpalliliidu kodulehel ilmunud kommentaar täismahus:

Olles vaadanud 2021. aasta esimesi mänge Eestis ja öelnud kõva häälega välja, et peame õppima paremini kaitsma, küsisime endalt ka, kuidas saaksime seda oskust parandada. 1 vs 1 olukordade võitmine on kaitsmise alus ja sellest tahtsime ka alustada. Lisaks kaitsvatele jalgpallioskustele nõuab see ülesanne ka jõudu, plahvatuslikkust ja kiirust. Ka maailmameistrivõistlused näitasid, et suurte meeskondadega saab võistelda ning neid isegi hea kiiruse ja plahvatuslikkusega võita. Jalgpalli areng läheb edaspidi selgelt selles suunas. Seega peame neid oskusi arendama ja need väljakule tooma.

Meie kehaliste võimete arendamise keskus avamine on oluline samm selles suunas. Keskuse eesmärk on keskenduda plahvatuslikkuse arendamisele, mis hõlmab kiirust ja võimsust. Tahtsime luua võimalusi treenida sagedamini, tulemuslikumalt ning jalgpallispetsiifiliselt, et neid olulisi omadusi parandada. See, et paljud klubid treenivad talvel Lilleküla jalgpallikompleksis, lihtsustab palju ja võimaldab tekitada erinevaid sünergiaid.

Tänu kehaliste võimete arendamise keskusele on tippliigade klubidel ja rahvuskoondistel nüüd võimalus testida kõiki mängijaid ning luua sellega alus sihipäraste ja konkreetsete treeningplaanide koostamiseks. Hiljem saab neid konkreetseid treeningprogramme arutada koondise personali ja klubi kehalise ettevalmistuse treeneritega. Näeme end partnerina, erialateadmiste vahendajana või platvormina olemasolevate teadmiste hoidmiseks, ülesehitamiseks ja tugevdamiseks. Selle elluviimisega tuleb tegeleda kohe, sest kümnenädalane ettevalmistus annab meile vajaliku aja, mida teistel alaliitudel või riikidel talvekuude tiheda kalendri tõttu ei ole.

Alates 2023. aasta jaanuarist on meil võimalus kasutada uut infrastruktuuri ja masinaid. On ütlematagi selge, et võime jätkata ka endist teed. Rooma viivad paljud teed. Aga pole enam ajakohane, et plahvatusohtlikkuse arendamist ei võeta tõsiselt või ei treenita seda vastavalt. Üheskoos tahame jalgpallirahvana edasi liikuda.

Südame ja palliga. Oleme osa Eestist.