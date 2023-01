Tobreluts MM-i eel: tüdrukud on võimelised kõrges mängus sõitma

Eesti meeste teatekoondis oli Rene Zahkna ja Kristo Siimeri hea esituse järel kahe vahetuse järel kuuendal kohal, kolmandana rajale läinud 20-aastane MK-sarja debütant Markus Rene Epner käis seejärel trahviringil ning lõpuks Eesti kvartett finišisse ei jõudnud. "Kahju, et pidi püstitiru järel ringile minema, aga esimene start - ega me ei oodanud, et ta hakkab tegema. Sai oma esimese stardi," võttis Tobreluts debütandi võistluse lühidalt kokku.

Laskesuusahooaeg jätkub Saksamaal Oberhofis toimuvate maailmameistrivõistlustega, esimesed stardid tehakse 8. veebruaril. Mida arvab Tobreluts oma hoolealuste Tuuli Tomingase, Susan Külma ja Robert Heldna seisundi kohta?

"Kui pärast sprinti oli väike šokk Tuuli poolt ka, siis viimasel paaril päeval on enesetunne parem olnud. Kaks ringi, mis ta täna üksi sõitis, oli hoogu küll. Olen optimistlik, meil on paar nädalat aega ja usun, et see seisund läheb paremaks. Ta tegi haigena mitu starti, mis ta tegelikult oleks pidanud vahele jätma, aga sportlane tegi ise selle otsuse. Susan tegi siin korralikud sõidud, seisund on kontrolli all."

"Robert Heldnal oli kõhuviirus ja väike palavik, öösel ei maganud ja tuli nii ülevalt kui altpoolt. Ta pidi minema rajale, kuna üks mees ei saanud ka vigastuse tõttu sõita, aga kolme meest oli vaja. Ta lihtsalt sõitis selle võistluse läbi, seisund selline pole, nagu sel päeval," iseloomustas treener.

Tobrelutsu treenitavad jäävad veel Antholz-Anterselvasse, ülejäänud koondis läheb samuti 1400 meetri kõrgusele, linnulennult poolesaja kilomeetri kaugusel asuvasse Ridnauni. "Pikendame keskmäestikuperioodi, taotleme, et organism siin kohaneks ja hakkaks punaseid vereliblesid tootma, et oleks Oberhofis lihtsam sõita. Treenimisperiood on möödas, võtame koormused alla ja aklimatiseerume."

"See, et meie treenime Anterselvas ja Fjodor [Svoboda] läheb Ridnauni - kuna plaanid tehakse kevadel, siis me ühe laua taga sel hetkel ei istunud ja seetõttu on nii, et nemad lähevad ühte kohta ja meie jääme siia," selgitas treener.

MM-i eel on Tobreluts pigem optimistlikult meelestatud. "Minu lootus sureb viimasena. Arvan, et suund on õige. Loomulikult täna esimese vahetuse õnnetus - me ei ole kaitstud, et see ka seal ei juhtu, aga midagi ei ole teha, selline see ala on. See ei näita tegelikku seisundit, tüdrukud näitasid nädal aega tagasi, et nad on võimelised väga kõrges mängus sõitma. Selge, et esimene lasketiir on teatesõidus kriitilise tähtsusega, seal peab lihtsalt ilma varudeta läbi minema."