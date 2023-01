Ilusa sõidu pakkunud Siimer debütant Epnerist: sai kerged vitsad kätte!

Nii Rene Zahkna kui Kristo Siimer tegid väga hea võistluse, Siimer sai pärast ühte Zahkna möödalasku rajale seitsmendana ning kasutas ise püstitiirus kahte varupadrunit, saates MK-sarja debütandi Markus Rene Epneri teele kuuendalt kohalt (+1.18,1).

"Ütleks küll, et see oli kui mitte parim, siis üks parimatest sõitudest," tõdes Siimer intervjuus ERR-ile. "See nädal on mulle hästi mõjunud. Olen paremas seisus, aga haigus ei ole täielikult ära kadunud, füüsiline vorm pole veel päris see."

Epner vajas lamades kahte varupadrunit, aga pidi püstitiiru järel minema ka trahviringile ning Eesti ankrumees Raido Ränkel startis Johannes Thingnes Bö toel kindlaks liidriks kerkinud Norrast 4.44 hiljem 15. kohal. Ka Ränkel läks viimases tiirus ühele trahviringile ja et Norra jõudis enne selle lõppu finišisse, ei saanudki Eesti võistlust lõpetada.

"Eks poisil oli natuke raske olukord ka, kuuendana oma debüüdil rajale minna! Kerged vitsad sai võib-olla kätte, aga temale siit hea kogemus," naeris Siimer.

"Võistlusnärv oli täna ikka meeletu, lõunal ei läinud toit väga alla ja staadionile jõudes oli veel värin sees," tunnistas Epner. "Kui nägin, et Rene ja Kristo tegid supervahetused, jõudis väga palju mõtteid peast läbi käia. Jäin ellu, aga oli väga raske. Kohe teisele ringile minnes tuli sein vastu. Olen sel hooajal ka paremini sõitnud, aga midagi katastroofilist ei olnud."

"Sellise publiku ees ei ole ma ilmselgelt kunagi võistelnud ja et ka eestlasi oli igal nurgal ergutamas ja karjumas: pingutama pidi ikka kõvasti, et publiku ees mitte jalutada," kiitis debütant MK-etapi atmosfääri.