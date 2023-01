Tobreluts naiskonna esitusest: keskmäestikus ei mõtle ilmselt adekvaatselt

Eesti koondise treener Indrek Tobreluts oli võistluse järel morn. "Pealelaskmine hästi. Stabiilsed olud. Suhteliselt null tuul, võib-olla kergelt puhus vasakult. Aga sportlased tegid pealelaskmise null tuulega ja Reginal esimesse tiiru jõudes tugev vasaktuul," lausus ta ERR-ile.

"Kolm-neli parandust oleks pidanud vasakule tegema, ma ei tea, kas tegi, aga kõik vead olid kella nelja suunas. Loogiline tuule suund ja kaks ringi on tõsiasi. Püsti on siin paljud hädas. Ilmselt siin on raske lasta ja tuli üks juurde. Esimesest vahetusest juba neli minutit ja sealt mängu tagasi tulla on raske."

"Tuuli sõitis korraliku esimese ringi, tuli tiiru, tal oli info, et vasakult on tuul oluliselt tugevnenud, vaatas lippe - oligi sel hetkel, kui tiiru sisenes. Tegi vasakule parandused ja kui matile viskas, oli tuul täiesti ära kukkunud," jätkas Tobreluts.

"Ehk keeras relva pealt ära ja lasi kõik vasakule äärele. Tehniliselt hea sooritus, lihtsalt ei lugenud korralikult tuulelippu. Oleks pidanud peale üht-kahte eksimust korra pea tõstma, vaatama ja parandused tagasi tegema. Seda ta ei teinud ja läks trahviringile."

Tobreluts tõi välja, et tegelikult ei olnud üliraskeid keerutavaid olusid. "Konkreetne tuule suund ja konkreetsed parandused. Harjutame tuulega laskmist treeningutel igapäevaselt," sõnas ta. "Ilmselt siin keskmäestikus ei mõtle enam adekvaatselt ja hindad olukorda mitteadekvaatselt. Hindasid olukorda valesti, aga spordis tuleb seda ette."