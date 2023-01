Lägreid: kui kõik töötab Bö kasuks, tundub ta praegu võitmatu

"Meil vedas, et ta ei olnud viimased kaks aastat oma parimas hoos. Ent ta on alati olnud suuskadel ülikiire. Ta on praegu ka laskmises väga enesekindel," lausus koondisekaaslane Sturla Holm Lägreid ERR-ile.

"Kui kõik töötab tema kasuks, tundub ta praegu võitmatu. See tuletab meelde aegu, kui [Martin] Fourcade domineeris ja kuulsin Tarjei [Bö] lugusid, kuidas ta oli kogu aeg teine. Ta ei võitnud kunagi ja nüüd ma saan aru, et mis tunne see on."

Prantslane Emilien Jacquelin lisas: "Hetkel ma arvan, et tema vastu pole võimalik võidelda. Võib-olla teatesõidus, sest see on lühem sõit. Ja sa vajad seal rohkem taktikalist tarkust. Ehk sellises formaadis on võimalik teda võita."

"Kõrguses ja distantsidel 10-20 kilomeetrit on ta suuskadel võimatu," lisas Jacquelin. "Peame sellega leppima ja üritama teha oma parima. Aga nagu ma ütlesin, siis MM saab olema teistsugune. Ma loodan, et ka meil tulevad seal omad võimalused."

Sarnaselt Lägreidile Böle koondisekaaslaseks olev Vetle Sjaastad Christansen pole lootust kaotanud. "Kui see on teoreetiliselt võimalik, siis on võimalik teda võita. Ka tema võib eksida, ka temal võib olla halb päev. Ka temal võib tiirus kaua aega minna. Ma ei ole veel alla andnud," ütles norralane.

Rootslasest konkurendi Martin Ponsiluoma sõnul on Bö hetkel siiski teisest liigast. "Ta peab tegema väga suuri vigu, et teda oleks võimalik võita," ütles tänavu ainsa mitte-norralasena individuaalse etapivõiduni jõudnud Ponsiluoma. "Ta on mängib täiesti teist liigat, nii et teda võita on väga raske."