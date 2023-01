Koondise peatreener Vittozzist: ei oodanud, et tulemused on nii kõrgel

Minu jaoks oli see amet suurepärane võimalus juba siis, kui me hakkasime Itaaliaga läbi rääkima. Siin on ajaloos olnud palju suurepäraseid sportlasi ja ma näen, et ka tulevik näib helge tänu noortele sportlastele. Minu jaoks oli see suurepärane väljakutse ja ma naudin koostööd kogu tiimi ja sportlastega.

Kui erinevad tiimid on? Näiteks põhjamaade tiimid nagu Soome ja väga emotsionaalsed inimesed nagu Itaalia?

See ongi võib-olla üks selgemaid vahesid, et põhjamaade inimesed nagu soomlased, eestlased või rootslased on juba oma olemuselt palju rahulikumad. Samas ma arvan, et see on ka üks asju, mis võistkonda rikastab, et meil on mitmeid emotsionaalseid persoone. Lisa Vittozzil on olnud seni võrratu hooaeg.

Kui sa alustasid eelmisel kevadel tööd ja nägid, mis seisus ta päriselt oli. Mis oli eesmärk ja kuidas te seda tööd alustasite?

Suurim asi oli see, et ma küsisin Lisa käest, kas ta on avatud. Kas ta on valmis minuga tööd alustama. Samuti leppisime me mõlemad kokku, et me ei vaata tagasi. Me vaatame ainult edasi. Ja mina ütlesin, et me alustame praegu uuesti, aga otseloomulikult Lisa ei ole enam juuniori vanuses sportlane. Tal on palju kogemust ja ta on suurepärane sportlane nii suusarajal kui lasketiirus. Mingis mõttes oli mul palju lihtsam temaga nullist tööd alustada. Aga kõige olulisem oli see, et me leppisime kokku, et me ei vaata tagasi.

Mis oli ikkagi see klikk? Millega te tööd tegite?

Lihtne vastus on, et me hakkasime tööd tegema. See on see, millest me rääkisime kogu suve. Kindlasti ei olnud see alati lihtne, aga ma võtan mütsi maha ja teen Lisale suure aplausi, et ta oli valmis tööd tegema. Ma olen kuulnud mitmel korral teda ütlemas, et ma nõuan tööd ja et ma igal treeningul panin teda pingutama ja nüüd igal võistlusel talvel ka. See koostöö on vastastikune. Me mõlemad tahame, et ta realiseeriks oma potentsiaali. Üks häid asju on ka see, et ma naudin väga koostööd taustajõududega. Mul on ka teistelt treeneritelt hea tugi. Me püüame töötada tiimina, et kõik nii Lisale kui ülejäänud sportlastele midagi anda.

Kui imeline see on olnud? See on kindlasti treeneri jaoks tohutult hea tunne, kui pool aastat tööd kulmineerub MK-etapivõiduga.

Jah, ma ei oodanud päris seda, et tulemused on nii kõrgel ja nii kiiresti. See jällegi näitab, milline potentsiaal Lisal laskesuusatajana on, et olla üks maailma parimaid.

Kas sa saaksid meile kirjeldada ka Itaalia koondise tööd tervikuna? Dorothea Wierer treenib teise treeneriga. Kui palju oled sa seotud Doro treenimisega?

Meil on kindel tööjaotus. Meil oli meestekoondisega tänavu koos vaid kaks laagrit. Meeste tiimil on nende enda treenerid. Naistel on kolm treenerit - mina, Mirco Romanin ja Edoardo Mezzaro. Teised treenerid töötasid kogu suve meestega. See oli lihtne otsus, sest siis on selge, kes vastutab kelle eest. Ka Doro jaoks oli see pärast pikka karjääri võimalus uueks väljakutseks. See oli ehk uus stiimul talle edasi treenimiseks, et ta sai meestekoondisega koos treenida. Minu jaoks oli niimoodi Itaalia koondisega liituda väga lihtne. Kuna ma vastutan ainult naiste eest, on mul ka vähem sportlasi. Kuid eriti talvel ja ka viimased kaks laagrit töötasime päris intensiivselt kogu meie võistkonnaga. Me vahetasime ideid ja rääkisime treeningutest nii füüsilise osa pealt kui laskmisest.