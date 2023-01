Tobreluts Anterselva MK-etapi eel: olud on aeglased ja rasked

"Praegu on kõik sportlased täie tervise juures ja valmis startima," sõnas Tobreluts.

Tobrelutsu sõnul võib öelda, et Pokljuka etapil oli eestlastel vormikõver ülespoole. "Kui me vaatame Pokljukat, siis suund sinnapoole oli, aga tegureid on nii palju, et eks lõpliku tõe saame teada peale Oberhoffi," lisas Tobreluts.

Anterselvas on libisemisolud külma ilma tõttu halvemad ning sõidetakse ka mägedes, mis teeb kindlasti sõitmise raskemaks.

"Ruhpoldingus olid täiesti kevadised tingimused, kiire lumi, jäine tera. Siin on öösiti -10 kraadi külma ja lubab ka järgnevatel päevadel lund juurde, mis on libisemisolud eriti aeglaseks teinud. Esimesed trennipäevad, mis on olnud, on šokk sportlastele. Kontrast kiirema lume pealt aeglasema peale on olnud väga suur. Olud on aeglased ja rasked. Tuleb targalt sõita," kommenteeris Tobreluts.