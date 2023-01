Zahkna: mähkisin hea tulemuse lasketiiru ära

"Selgelt mitme hooaja parima sõit," rääkis Zahkna ERR-ile. "See oli üllatav, sest kui Anterselvas haamri saad, siis siin on nii palju sirget ilma laskumiseta, et maksab rõvedalt kätte. Kui esimeses vaheajapunktis sain positiivseid uudiseid, olin täiesti üllatunud. Ütleme nii, et hea meel jälitusse saada."

Zahkna tegi lamadestiirus ühe ja püstitiirus kaks möödalasku, finišis oli kaotust viienda järjestikuse etapivõidu teeninud norralasele Johannes Thingnes Böle veidi vähem kui kolm minutit.

"Viimane ring oli huvitav, keel suust väljas pingutad, tuleb välja küll. Suusaga läks ka täkkesse, aga kahju, et ise mähkisin enam-vähem hea tulemuse ära lasketiiru. Siin peab lihtsalt rohkem hingama. Kui sul tekib hapnikupuudus, mis siin 1600 meetri kõrgusel lihtsalt juhtub, siis hakkab sul keha välja hingates, lõdvestudes, tegema tõmbluseid. Umbes nii, kui inimene hoiab vee all kaua hinge kinni, hakkavad lõpuks tulema krambid kehast läbi. On vaja ennast palju hapnikuga laadida," selgitas Zahkna Anterselva etapi eripärasid.