Sloveenia peatreener Anamarija Lampicist: rajal liigub ta nagu masin

"Otseloomulikult kõik räägivad praegu Anamarijast. Ta võistleb ka siin," sõnas Gross.

"Meie protsess on treeningutel olnud päris hea. Samuti õnnestusid detsembrikuu võistlused. Kui ta suudab lamades lasta puhtalt, on meil taas head võimalused kerkida esikümnesse nagu see juhtus Hochfilzenis. Kuid pole võimalik õppida püsti laskma poole aastaga. See on võimatu. Võib-olla on meil ka tänases sprindis omad võimalused," ütles Sloveenia koondise peatreener Ricco Gross.

Lampic oli varasemalt murdmaasuusataja, kuid otsustas sel hooajal laskesuusatamise MK-sarjaga liituda.

"See ei ole väga lihtne, sest Anamarija oli harjunud treenima üksinda. Nüüd on ta osa võistkonnast. See ei olnud tema jaoks probleem. Ta õppis koos tiimiga ja ka tiim õppis temalt. Oluline oli, et kõik võidaksid sellest. Mul oli seda hea meel näha," lisas Gross.

"Treeningutel oli väga palju hetki, kui ta oli väga stabiilne, eriti lamades laskmises. Oli ka väga häid perioode püsti laskmises. Kui meil olid ainult püsti treeningud, siis tal oli seeriaid nagu 0-0-1-2 või 1-1-0-0. Siis mõtlesime, et võib-olla see areng on liiga kiire. Ta õpib iga päev ja ta peab õppima ka seda, et mõnikord on meil paremad päevad ja mõnikord halvemad ja et ta selle kiiresti unustaks," sõnas Gross.

Gross usub, et kui tulla murdmaasuusatamisest laskesuusatamise peale üle, siis umbes kahe aastaga on võimalik tippu jõuda.

"On võimalik olla piisavalt hea ka kahe aastaga, et teenida näiteks üks MK-etapivõit. See on võimalik. Minu teada on ta esimene naine, kes on jõudnud oma esimesel aastal MK-sarjas esiviisikusse. See on muljetavaldav. Rajal liigub ta nagu masin. See, kuidas ta domineeris suusatamist. Jah, muidugi me teame, et ta oli väga edukas murdmaasuusatamises. Eriti sprindis, aga ka distantsil. Meie jaoks on aga veelgi parem, et ka meie treeningsüsteem töötab hästi, et ta suudab distantse selliselt sõita. Kui tema käest küsida, kuidas tunneb end võrreldes ajaga, kui oli suusatamises, siis ta ütleb, et tunneb end veelgi tugevamana. See on meie jaoks hea," kommenteeris Gross.