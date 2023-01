Suurepärases hoos Bö: pead olema vaimselt tugev, et sellist valu nautida

Johannes, järjekordne võit sulle ka siin Antholzis; paistab, et ka kõrgmäestikus tunned end hästi?

Jah, vorm ja laskumine on jätkuvalt head. Tähtis oli puhtalt lasta. Suusatasin kiirelt ja võitlesin iseendaga. Oli keeruline.

Sul on karjääri jooksul olnud erinevaid perioode, aga kas tunned end praegu olevat elu kõige paremas vormis?

Jah, ma arvan küll.

Tundub, et sul pole mingeid probleeme!

On ikka: niimoodi suusatada on äärmiselt raske. Pead olema vaimselt valmistunud ja tugev selleks, et valu taluda ja nautida.