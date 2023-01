Kristin Kuuba ja naispaar Marran - Rüütel pääsesid veerandfinaali

Teise asetusega Kuuba oli kõigepealt parem sloveenlannast Petra Polancist 21:19, 21:14 ja seejärel ka Iisraeli esindajast Heli Neimanist 21:13, 21:12.

"Teine mäng oli kindlasti juba palju parem. Tundsin end väljakul palju kindlamalt. Esimene mäng oli natuke rabe," tunnistas Kuuba ERR-ile. "Tihtipeale on esimene mäng natuke saali sisseelamine ja mänguga harjumine. Mõlemad võidud kahes geimis ja küllalt kindlalt - esimene päev on korralikult mööda saadetud."

Mullu võitis Kuuba koduse turniiri. Tema sõnul on konkurents tänavu sarnane. "Mõned Aasia mängijad ja tavaliselt on need noored, kes mängivad esimesi Euroopa turniire," võrdles ta. "Neid peab kartma, sest kõik oskavad mängida. Võib-olla varasemaid suuri tulemusi ei ole ette näidata, aga kindlasti on tulemas tasavägised lahingud."

Veerandfinaalis läheb Kuuba kokku kuuendana paigutatud iirlanna Rachael Darraghiga.

Naispaarismängus tagasid koha kaheksa seas neljandana paigutatud Kati-Kreet Marran - Helina Rüütel. Kõigepealt alistasid nad Poola paari Anastasia Khomich - Ulyana Volskaya 21:18, 21:15, seejärel šveitslannad Aline Mülleri ja Caroline Raclozi 21:4, 21:19.

Veerandfinaalis ootab neid viienda asetusega Iirimaa paar Kate Frost - Moya Ryan.

Catlyn Kruus ja Ramona Üprus piirdusid teise ringiga. Avaringiga sai turniir läbi ka Kertu Margusel ja Editha Schmalzil, Elisaveta Berikul ja Emili Pärsimil, Eliise-Kristiine Altmäel ja Birgit Reintamil, Laura-Liis Kalel ja Liis Kiigel ning Annabel ja Meribel Rohtlal.

Meespaarismängus ei jõudnud ükski Eesti paar avaringist edasi. Väljakul käisid Karl Kert - Kristjan Täherand, Kristjan Kaljurand - Raul Käsner, Anton Berik - Rainer Kaljumäe, Tauri Kilk - Robin Schmalz ja Mikk Õunmaa - Mihkel Talts.

Segapaaride seas jõudsid Mikk Õunmaa - Ramona Üprus teise ringi, Kristjan Kaljurand - Helina Rüütel piirdusid avaringiga