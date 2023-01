Vallner: Soome on üsna sarnane Islandiga

Eesti jalgpallikoondis mängib aasta teise maavõistlusmängu neljapäeval Portugalis, kui vastaseks on Soome. Viimased kaks kohtumist Soomega on Eesti meeskond võitnud.

Pühapäevases mängus Islandiga väravasuul debüüdi teinud Karl Andre Vallner teenis mängu järel hea esituse eest kiidusõnu. Neljapäevases kohtumises Soomega on oodata pühapäevasega sarnast vastasseisu.

"Soome on üsna sarnane Islandiga, nad üritavad mängida maast, aga samas ei karda ka pikka panna ja sirgjoonelised olla. Füüsiliselt nad on tugevad. Peame olema siis selleks valmis ja ise ka tugevad püsima," rääkis Vallner.

Portugali treeninglaagris on seekord kaasas palju noori pallureid ja potentsiaalseid debütante ning õhkkond on töine.

"Õhkkond isegi ei erine nii palju tavalisest koosseisust, mis meil enamasti on. Kõik, kes siin on, kindlasti väärivad seda, väärivad oma võimalust, seda on näha, trennides pingutatakse. Treener saab ka aru, et enamus mängijaid tulevad puhkuse pealt, esmatähtis on viia end füüsiliselt paremasse konditsiooni ja uutele mängijatele viia end taktikaga paremini kurssi samamoodi uueks mänguks ette valmistudes," lisas Vallner.

Eesti ja Soome maavõistlus peetakse Portugalis neljapäeva õhtul.