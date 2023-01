Sõudetipud panevad end 30. korda proovile Alfa sisesõudevõistlustel

21. jaanuaril Audentese spordihallis toimuva Alfa näol on tegu juubelivõistlusega, esimesest korrast möödub 30 aastat. Peakorraldaja Mihkel Klementsovi sõnul õnnestus kahel viimasel koroonatalvel võistlust pidada samaaegselt internetti ühendatud masinatel. "Väga hea meel, et saime Alfad virtuaalselt peetud, ent veel parem on muidugi see, et juubeliürituseks saab taas võistlejad ja publiku ühte saali kokku tuua," tõdes ta.

Alfale registreerimine veel käib, ent oma talvist vormi peaksid näitama kõik Eesti tipptegijad, kelle hooaja suurimaks eesmärgiks on neljapaadile olümpiapääsme lunastamine. "Võimalik, et tugevaid sõudjaid tuleb ka naaberriikidest kaarte segama," kinnitas Klementsov.

Alfa on üks Põhjamaade suurimaid sisesõudeüritusi, millest rekordkordadel on osa võtnud ligi 500 sportlast. 30 aasta eest kogunes sõudemasinatel mõõtu võtma kümme korda vähem huvilisi. Esimesed võistlused peeti Lootose spordiseltsi saalis, võistlejaid oli 54. Meestest oli toona omaette klassist Jüri Jaanson, kes lõpetas 1000 meetri distantsi tolle aja kohta väga võimsa ajaga – 2.51,8.