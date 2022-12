Norralased võtsid meeste ühisstardis kolmikvõidu

Pühapäevane võistlus kujunes kiirelt norralaste siseasjaks. Kahest esimesest lasketiirust lahkus liidrina Vetle Sjaastad Christiansen, kuid kolmandaks tiiruks haaras liidrikoha Johannes Thingnes Bö.

Christiansen tegi viimases tiirus kaks ja Bö ühe möödalasu ning liidriks kerkis Sturla Holm Lägreid (2), kes heitles viimastel kilomeetritel Johannes Dalega. Poolteist kilomeetrit enne finišit leidis Dale lisakäigu ja edestas põnevas finišis Lägreidi vaid 0,3 sekundiga. Dale teenis oma karjääri teise MK-etapivõidu individuaaldistantsil. Kolmanda koha pälvis Bö (3), kaotades võitjale 10,6 sekundit.

Parima prantslasena sai Fabien Claude neljanda koha (3; +17,2), talle järgnesid Christiansen (3; +19,1) ja Tarjei Bö (2; +20,6). Esikümnesse jõudsid veel ka Benedikt Doll (2; +25,8), Sebastian Stalder (0; +31,8), Filip Fjeld Andersen (2; +40,9) ja Tuomas Harjula (2; +45,7). Quentin Fillon Maillet oli 11. (3; +52,5).

Enne võistlust:

Pühapäevase meeste 15 km ühisstardist sõidu favoriitideks on norralased Johannes Thingnes Bö ja Sturla Holm Lägreid. Bö on võitnud seitsmest seni peetud sõidust viis ning neljal korral on teise koha pälvinud Lägreid. Laupäeval võttis Lägreid jälitussõidus hooaja esimese võidu ja Bö pidi leppima kolmanda kohaga.

Eelmisel hooajal teenisid MK-sarja ühisstardist sõitudes esikoha Emilien Jacquelin, Benedikt Doll, Vetle Sjaastad Christiansen ja Sivert Guttorm Bakken. Pekingis tuli sel distantsil olümpiavõitjaks Johannes Thingnes Bö.

Eesti mehed pühapäevasel võistlusel ei osale.