Inglismaa jalgpalliliit kinnitas pühapäeval, et meeste rahvuskoondise peatreenerina jätkab senine juhendaja Gareth Southgate.

Southgate tüüris Inglismaa MM-i veerandfinaali, kus nad jäid 1:2 alla tiitlikaitsjale Prantsusmaale. Tegemist oli seitsmenda korraga kui Inglismaa jäi MM-i veerandfinaali pidama.

Inglismaa jalgpalliliidu tegevjuht Mark Bullingham teatas pühapäeval, et Southgate jätkab meeste koondise peatreenerina vähemalt kuni 2024. aasta Euroopa meistrivõistlusteni.

"Meil on hea meel kinnitada, et Gareth Southgate jätkab Inglismaa peatreenerina kuni 2024. aasta Euroopa meistrivõistlusteni. Garethil ja (abitreener - toim) Steve Hollandil on alati olnud meie täielik toetus ja nüüd hakkame valmistuma Euroopa meistrivõistlusteks," ütles Bullingham pressiteate vahendusel.

52-aastane Southgate nimetati Inglismaa peatreeneriks 2016. aasta sügisel. Southgate'i käe all on Inglismaa võitnud 49, viigistanud 18 ja kaotanud 14 kohtumist. 2018. aastal saavutas Inglismaa MM-il neljanda koha ja kolm aastat hiljem jõudsid nad Euroopa meistrivõistlustel finaali.