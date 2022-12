Southgate ei ole jätkamise osas veel otsust langetanud

Mullusel EM-finaalturniiril hõbeda saanud Inglismaa jäi laupäeval tiitlikaitsjale Prantsusmaale alla 1:2, veerandfinaali on inglased MM-il nüüd pidama jäänud seitsmel korral. 2016. aastal koondise peatreeneriks saanud Gareth Southgate'i leping lõppeb 2024. aasta EM-i järel.

"Need turniirid nõuavad inimeselt palju ja vajan mõtlemiseks aega," rääkis Southgate. "Tahan teha meeskonna, Inglismaa ja alaliidu heaks õige otsuse, ükskõik, milline see on. Pean olema kindel, et see otsus on õige. Olen väga uhke selle üle, mida mängijad on saavutanud: mitte ainult täna, vaid kogu turniiri käigus. Arvan, et võistkond on igas valdkonnas teinud suure sammu edasi."

"Meie esitused on olnud väga kõrgel tasemel, kaasa arvatud see ühe maailma parima võistkonna vastu. Näitasime, kui lähedal oleme sellele tasemele, meil on mõned noored, kes on endast maailma suurimal areenil märku andnud," lisas Southgate.

Mitmed nüüd analüütikute ja kommentaatoritena töötavad endised Inglismaa koondislased on veendunud, et Southgate peaks ametis jätkama. "Tahaksin, et Gareth jääks veel kaheks aastaks ja enamakski, olgu seda siis treenerina või mõnes muus alaliidu rollis," rääkis ITV-s endine Manchester Unitedi kapten Gary Neville.

"Viimase kümne aasta jooksul on Inglismaa võitnud noorteturniire, triumfeeris suvel naiste EM-finaalturniiril ja on meeste EM-il jõudnud finaali. Me mängime hästi, meil on head jalgpallurid. Oleme ausad: Inglismaa jalgpall on praegu heas kohas," lisas Neville.

"Oleme mänginud enesekindlalt ja EM-finaalturniirini on vaid 18 kuud. See grupp jääb kokku ja ehitab saavutatu peale," sõnas BBC-s Martin Keown; Jermaine Jenas lisas: "meil ei ole millegi üle kahetsust tunda, kasvasime turniiri sisse. Treeneri ja mängijate esitusi silmas pidades ei ole mul kõhklusi."