Niina Petrõkina: kaskaad võiks olla parem, aga selle kallal veel töötame

Naiste üksiksõidus asus edukalt Eesti meistritiitlit kaitsma suurfavoriit Niina Petrõkina. Tondiraba jääl käis ühtekokku 11 naist. Tugevamatest ei startinud vaid tervisega kimpus olev Eva-Lotta Kiibus.

Rahvusvahelistel võistlustel meie naisüksiksõitjatest tänavu selgelt parimat vormi näidanud Petrõkina kogus lühikavaga 63,98 punkti ja edestab lähimat konkurenti vabakava eel enam kui viie punktiga. Euroopa meistrivõistlusteks valmistuv 18-aastane Petrõkina on kasvus paar sentimeetrit juurde visanud ja nii vajab keha tehnika lihvimiseks veel aega.

"Ma olen rahul, et tegin kõik oma elemendid. Kaskaad võiks olla parem, aga selle kallal veel töötame, sest sel hooajal on raske leida aega. Arvan, et varsti läheb veel paremini ja tulemused lähevad ainult üles," ütles Petrõkina.

Petrõkina on palju vaeva näinud komponentidega just kehatöö ja miimikaga. Tema lühikava on sündinud mitmete spetsialistide abiga, koreograafia auto on ungarlane Adam Solya ja laupäeval esitas ta kava suure naudinguga. "Mulle nii meeldis see, et ma mängisin näoga, vaatasin kohtunike poole ja naeratasin."

Meeste üksiksõidus on liidriks samuti tiitlit kaitsev Aleksandr Selevko. Hea emotsiooniga uisutades sooritas ta neljakordse tulupi kaskaadis kahesega ja kogus lühikavaga 84,62 punkti. "Olen rahul, et ma olen teinud neljakordse ja kolmese Axeli, aga seal oli paar viga. Trennis olen teinud kaks neljakordset, aga võistlusel veel mitte."

Kaks neljakordset olid kavas Aleksandri nooremal vennal Mihhail Selevkol, kes tulupi ära hüppas aga salchowil kukkus. Rahvusvahelistel turniiridel näidatud sõitudega on just Mihhail teeninud Euroopa meistrivõistluste pääseme. "Olen rahul, et sõitsin kava päris hästi ja emotsionaalselt. Hüpped ei läinud nii hästi. Olin natukene väsinud eelmisest võistlusest."

Kahte venda lahutab pühapäevase vabakava eel veidi üle seitsme punkti. Kolmandal kohal on liidrist 21 punkti kaugusel olev Arlet Levandi.