Pool sõitu suures mängus olnud Eesti langes 17. kohale, võit taas Norrale

Sturla Holm Lägreid sai peale esimest tiiru teiste ees edumaa sisse ning Norra oli ka peale esimest vahetust liider. Eesti koondise avavahetust sõitnud Rene Zahkna andis teate üle 4. kohal, vaid 11 sekundit hiljem liider Norrast. Kristo Siimer sai esimeses tiirus kõik märgid kiirelt alla ning hoidis positsiooni. Peale püstitiiru langes Siimer kaheksandale kohale, kuid hoidis Eesti koondist endiselt kõrges mängus.

Teise vahetuse lõppedes juhtis võistlust Itaalia. Rootsi ja Norra kaotasid viis sekundit ning prantslased olid 15 sekundi kaugusel. Siimer andis Raido Ränkelile vahetuse üle kaheksandal kohal, 56,7-sekundilise kaotusega liidrile Norrale.

Ränkel näitas kolmandas vahetuses head suusakiirust, kuid paraku tuli lamades tiiru järel minna ühele trahviringile, mis kukutas eesti koondise 13. kohale. Kaotus kukkus kahe minuti ja 12 sekundi peale. Püstitiiru järel pidi Ränkel käima veel kahel trahviringil. Peale seda langeti 15. kohale ning liidriga oli vahe kärisenud kolme minuti ja 58 sekundi peale.

Viimasele vahetusele läks Norra ja nende ankrumees Vetle Sjaastad Christiansen rohkem kui minutilise eduga Quentin Fillon Maillet (Prantsusmaa) ja Sebastian Samuelssoni (Rootsi) ees. Ränkel andis teate üle 15. kohal. Robert Heldna läks rajale neli minutit ja 32 sekundit hiljem Norrast.

Christiansen pidi püstitiiru järel küll trahviringile minema, kuid edu oli piisav ning Norra võttis võidu. Teiseks tuli Rootsi koondis (+20) ja kolmanda koha sai Saksamaa (+28,6). Prantsusmaa langes esikolmikust välja ning lõpetas sõidu neljandana (+51,5). Soome koondis tegi väga hea sõidu ja Prantsusmaa järel saadi viies koht (+2.00,7).

Eesti koondis sai 17. koha (+6.15,9). Hooaja avaetapil Soomes Kontiolahtis sai Eesti teatenelik 14. koha.

Enne võistlust:

Selle hooaja esimene teatesõit toimus Soomes Kontiolahtis, kus Eesti teatenelik sai 14. koha. Eesti kaotas sõidu võitnud Norrale neli minutit ja 51,5 sekundit. Teise koha sai Saksamaa ning kolmandana lõpetas sõidu Prantsusmaa.

Avavahetust sõitis Eestil Rene Zahkna, teisena läks rajale Kristo Siimer. Kolmandat vahetust sõitis Raido Ränkel ning ankruvahetuses oli Robert Heldna.

Ka teises teatesõidus on Eesti võistkond väljas sama koosseisuga. Esimese teatesõidu võitnud Norra on vahetanud välja ühe liikme. Tarjei Bö asemel sõidab Filip Fjeld Andersen. Lisaks on Norra muutnud oma järjestust. Esimesena saab rajale Sturla Holm Lägreid, teine vahetus on Andersen. Kolmandana saab rajale Johannes Thingnes Bö ning ankruvahetust sõidab Vetle Sjaastad Christiansen.