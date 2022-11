Poolajaks kaotusseisus olnud Rapla sai jagu Keilast

Rapla tegi kohtumise alguses 5:0 spurdi, kuid Keila viskas kaks kolmepunktiviset kiirelt vastu ja läks omakorda ette. Seejärel sai Keila hea hoo sisse ning võitis avaveerandi 18:10. Tundus, et Keila kasvatab edu nii suureks, et Raplal on raske sealt välja tulla kuid poolajaks jõuti nelja punkti kaugusele (28:32).

Rapla näitas kolmandal veerandajal head mängu ning võitis selle 20:14, minnes viimasele veerandajale vastu 48:46 eduseisus. Keila viigistas küll neljanda veerandaja algul seisu, kuid edasi näitas Rapla paremat mängu ning võitis kohtumise 67:59.

Mängu parim oli Matej Radunic (Keila) 19 punkti ja 14 lauapalliga, saades kirja kaksikduubli. Marcis Vitols ja Andrii Mõronenko toetasid vastavalt 16 ja 13 silmaga.

Rapla poolt tegi parima esituse Tyler Shamar Cheese, kes viskas 15 punkti. Sven Kaldre tõi kümme silma, Obrad Tomic toetas üheksa punktiga ning võttis lausa 16 lauapalli.

Eesti-Läti ühisliigas seitsmendal kohal olev Rapla on 11 mängust võitnud seitse ning 13. positsioonil paiknev Keila on üheksast mängust saanud kolm võitu.