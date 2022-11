Pöffil esilinastus uus film, mis räägib legendaarsest jalgpallimeeskonnast

Film räägib 1970. aastate lõpul tekkinud võistkonna sünnist ja noormeeste kasvamisest, samuti nende kuulsast treenerist Roman Ubakivist. Paljudest Lõvidest said esimesed Eesti koondislased.

"Kõige huvitavam on kindlasti vaadata jalgpallirahval, sest seal on väga palju äratundmist ja taustainfot, kus me praegu oleme. Teisest küljest on ta rohkem spordifilm. Ta tuletab meelde kirge, armastust, panuse suurust ja vajadust. Ilma selleta on raske sporti teha. See kehtib igas valdkonnas samamoodi," ütles filmi režisöör Mikk Jürjens.

Pühapäeval, 13. novembril toimunud esilinastusel olid kohal paljud omaaegsed Lõvid, kes meenutasid kunagist ainulaadset ja erakordset meeskonda heade sõnadega.

Film linastub Pöffil veel ka teisipäeval Tallinnas ja kolmapäeval Tartus.

Filmi režisöörid on Kaur Kokk ja Mikk Jürjens.