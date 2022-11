Karl Jakob Hein: olen rõõmus, et õnnestus nii suure klubi eest debüüt teha

"Kindlasti olen väga rõõmus, et õnnestus nii suure klubi eest nagu Arsenal debüüt teha ja võimalus saada. Nautisin seda," ütles Hein.

Arsenal kaotas kolmapäeval toimunud Inglismaa karikavõistluste kolmandas ringis 1:3 Brighton & Hove Albionile ning langes konkurentsist.

"Üldkokkuvõttes pean kindlasti rahule jääma. Ei olnud lihtne mäng. Brighton on väga kõva vastane. Mängivad väga agressiivset atraktiivset tänapäevast jalgpalli taktika mõttes. Kindlasti on palju arenguruumi, kuid see on osa jalgpallist. Kokkuvõttes ikkagi oli palju positiivset," lisas Hein.

Hein põhjustas debüütmängus ka penalti, võttes karistusalas maha endise Arsenali mängumehe Danny Welbecki.

"Meil alustasid paljud mängijad, kes Premier League'is nädalast nädalasse ei mängi. Muudatusi oli palju, aga usun, et üldkokkuvõttes tegime hea mängu. Tulemus ei olnud positiivne, aga oleks vabalt võinud ka teistpidi minna," kommenteeris Hein.