Grabe 9-palli Eesti meistrivõistlustel tänavu ei osale

Piljardi 9-palli formaadi Eesti meistrivõistlused algasid aastase vahe järel taas kvalifikatsioonimängudega. Vahepeal räsis tagalat koroonaviirus, kuid nüüd on motiveeritud mängumehi küllaga. Nii lõid nädalavahetusel kuule 47 mängijat, et selgitada kvalifikatsiooniga 16 mängijat, kes pääsesid põhiturniirile, kuhu otsepääsme olid juba taganud 16 asetatud tugevamat. Parimatest ei jahi kulda vaid Denis Grabe, kes jäi just US Openil jagama 33. kohta ning jätkab ookeani taga nii võistlus- kui treeningturneed.

"USA-s saavdki sügisperioodi jooksul kokku nii Euroopa kui Aasia paremik, kes käivad samu turniire mängimas. Kui omavahel mõõtu võtta ka turniiriväliselt, siis see on sisuliselt sama tähtis nagu snuukrimängija võiks või peaks mingi aeg Inglismaal elama, sest seal on temasugused vastased," rääkis ERR-ile Eesti piljardiliidu president Kristjan Kuusik.

9-palli formaadi Eesti meister selgub pühapäeval, 30. oktoobril teleprožektorite valgel, stuudiopubliku ees ja ETV2 otse-eetris kell 19.30. Ühe hooaja jooksul selgitatakse piljardis välja Eesti meistrid ühtekokku neljas formaadis ja kaalul on pääs Eesti koondisse.

"Eesti koondisesse pääsevad kaks esimest, mitte küll ETV-s näidatava 9-palli formaadi kaks esimest, vaid kaks esimest kogu Eesti meistrivõistluste nelja formaadi peale kokku. Eeslmine aasta need samad mehed, kes mängisid 9-palli finaalis, olidki üldarvestuse kaks parimat. Nemad sõidavad Euroopa meistrivõistlustele Eestit esindama," lisas Kuusik.

9-palli formaadi Eesti meistrivõistluste kaks finalisti saavad selgeks päev enne otseülekannet, 29. oktoobril, kui Hill-Hill Piljardiklubis peetakse 32 mängijaga põhiturniir.