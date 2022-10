Real päästis Donetski vastu viigipunkti viiendal lisaminutil

Varssavis kodumänge pidav Ukraina klubi Donetski Šahtar läks Madridi Reali vastu Oleksandr Zubkovi väravast mängu juhtima 46. minutil ja suutis võidus kinni olla sisuliselt viimase rünnakuni, kuid Saksamaa koondise keskkaitsja Antonio Rüdigeri pealöök päästis tiitlikaitsjale siiski punkti.

Leipzig võitis samal ajal toimunud mängus 2:0 Glasgow Celticut, mis tähendab, et nelja vooru järel on F-grupis Realil liidrina kümme ning Leipzigil nüüd teisena kuus punkti. Šahtar on viie silmaga kolmas, Celticul on tabelis üks viik.

E-grupis võttis Chelsea Itaalia meistri AC Milani vastu teise järjestikuse võidu, see nädal tõid Inglismaa klubile kolm punkti Jorginho ja Pierre-Emerick Aubameyangi avapoolaja tabamused. Milan mängis pärast Fikayo Tomori varast punast kaarti pea 75 minutit kümnekesi, just järgnenud penaltist viis Itaalia koondislane Chelsea juhtima.

Chelsea tõusis seitsme punktiga E-grupi liidriks, teisipäeval Zagrebi Dinamoga 1:1 viigistanud Salzburgil on kuus, Milanil ja Dinamol kolmandana-neljandana neli punkti.

H-grupis nähti Pariisis kahte õnnestunud penaltit, kui esmalt viis Kylian Mbappe PSG 40. minutil juhtima, aga Benfica poolkaitsja Joao Mario viigistas 62. minutil seisu. Mõlemad on tabeli tipus kogunud kaheksa punkti, nii Juventusel kui Haifa Maccabil on kolm punkti.

G-grupi teises kohtumises viis 20-aastane keskkaitsja Tanguy Nianzou Sevilla võõrsil 18. minutil juhtima, aasta võrra noorem Dortmundi Borussia keskväljamees Jude Bellingham viigistas seisu 35. minutil. Manchester City on grupi liidriks kümne punktiga, Dortmundil on seitse ning Sevillal ja FC Kopenhaagenil kaks silma.