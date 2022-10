Neidude U-17 jalgpallikoondis alustas valikturniiri kaotusega Taanile

Taani haaras ohjad enda kätte juba mängu algfaasis ning oli selgelt domineerivam võistkond. Juhtväravani jõuti 16. minutil, kui nurgalöögijärgses olukorras saatis palli võrku Mathilde Skøt Kaihøj, vahendab Jalgpall.ee.

Vaheajapausile siirduti taanlaste kaheväravalises eduseisus, kui Eesti puuriluku Liisa Liimetsa ebaõnnestunud söödu kasutas 37. minutil ära Alma Aagaard, toimetades palli kauglöögist võrku.

Kuigi teisele poolajale tulid eestlannad vastu innukalt ning korra pääses hästi löögile ka Mia-Lisette Sarapik, kelle katse tõrjuti, pani Taani siiski oma paremuse kindlalt maksma.

54. minutil pääses terava nurga alt löögile Kaihøj ning Liimets sai küll sõrmed vahele, ent lahtisest pallist tekkinud olukorra realiseeris pealöögiga Emma Nielsen.

Kümmekond minutit hiljem õnnestus Kaihøjl kasti murda ning panna värava eest läbi madal pall, mille suunas võrku Anisa Saini. Mängu viimase veerandtunni jooksul löödi veel kolm väravat: kauglöökidest olid täpsed Saini ja Emilie Liv Juul Luplau Holt ning Karla Bjerring Nørgaardi latist tagasi väljakule põrkunud kauglöögi vormistas mängu viimaseks väravaks Mie Heftdal Lerche.

Koondise peatreeneri Aleksandra Ševoldajeva sõnul näitas mäng, et tööd tuleb teha veel võistkondliku kaitsetegevuse ja üks-ühele duellidega. Vaatamata suurele kaotusseisule ei lasknud Eesti neiud pead norgu ning võitlesid lõpuni välja.

"Meie jaoks on oluline püsida mängus sees ja proovida vastase väravat ohustada – jalgpalli pole mõtet mängida, kui seda teha ei prooviks. Jah, mõned sellised olukorrad karistati ära, aga julgust ja ettepoole kaitsmist on vaja harjutada, et vastast mitte nii lihtsalt välja lasta," rääkis Ševoldajeva.

Järgmisena ootab Eesti neidusid ees Inglismaa, kes alistas reedel Ukraina 11:0. Vastase mängu on peatreeneri sõnul analüüsitud ning sarnaselt Taanile ja Poolale, kellega kohtuti septembris, ootab ees tõeline tipptase. "Midagi kergemalt ei tule. Võib olla, et mäng on sirgjoonelisem kui taanlastel, seega tuleb kaitsefaas veidi teise iseloomuga," sõnas Ševoldajeva.

Ševoldajeva sõnul aukartuse ja ärevusega võistkonnas probleeme ei ole ning kiitis oma hoolealuseid. "Meil on 20 mängijat ja inimesed on erinevad – võib-olla mõni pelgab rohkem, aga meie töö on panna mängijad mõtlema selliselt, et nad võimelised rohkemaks. Kui hakata midagi kartma, siis inimese potentsiaal ei realiseeru. Rasked väljakutsed tuleb vastu võtta ning end nendest läbi suruda," rääkis Ševoldajeva lõpetuseks.

Eesti läheb Inglismaaga vastamisi esmaspäeval, 10. oktoobril kell 18 ning turniiri viimases kohtumises kohtub Eesti 13. oktoobril kell 14.30 Ukrainaga. Kõik Eesti osalusega kohtumised peetakse A. Le Coq Arenal, ülejäänud turniiri mängud toimuvad Kadrioru staadionil.