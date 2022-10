Raadik ja Aarna võitsid Soome karika kolmandat korda järjest

"Kindlasti see tähendab väga palju. Karikafinaali jõudminegi on juba väga raske ja selleks me seljatasime juba praeguseks Soome meistriks tulnud Kupsi ja nüüd siis finaalis HJK," sõnas Aarna.

"See on hea ja tähendab võistkonnale ja tervele Ahvenemaale emotsionaalselt väga palju, sest on nii väike kogukond. Eile oli ka kohale sõitnud terve bussitäis toetajaid. Väga-väga suur asi ja kindlasti ka rahaliselt kulub ära, sest saime sellega 20 000 eurot."