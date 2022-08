Selgus naiste koondise koosseis mängudeks Prantsusmaa ja Kasahstaniga

Koondisest jäävad vigastuse tõttu eemale Inna Zlidnis, Pille Raadik ja Merily Toom. Koosseisu kutsutud väravavaht Victoria Vihman on planeeritud kaasata samal ajal toimuvatele U-19 maavõistlusmängudele Fääri saarte vastu, kuid vajadusel on valmis liituma ka naiste koondisega.

Peatreeneri Sirje Roopsi sõnul on MM-valikmängudes oluline jätkata sama hea emotsiooniga, millega juunikuine laager lõpetati. "Paistab, et meie mängujoonis on saanud mängijatele selgemaks. Mängus Prantsusmaa vastu saame end proovile panna maailma tippude vastu. See on suurepärane tagasiside koht, kus näeme võistkondlikult praegust seisu võrreldes maailma paremikuga. Loodame mängus ka Eestile võimalusi tekitada," rääkis Roops.

Kohtumine Prantsusmaaga toimub 2. septembril kell 18.00 A. Le Coq Arenal. Staadioni väravad avatakse üks tund enne avavilet, kell 17.00. Otseülekannet saab jälgida ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel. Neli päeva hiljem, 6. septembril minnakse võõrsil vastamisi Kasahstaniga.

Eesti koondise koosseis septembrikuu mängudeks:

Väravavahid

Karina Kork (23.02.1995) – IFK Kalmar (SWE) 24/0

Keiti Kruusmann (10.06.2003) – Saku Sporting 0/0

Victoria Vihman (05.08.2004) – Tallinna FC Flora 0/0*

Kaitsjad

Signy Aarna (04.10.1990) – Åland United (FIN) 102/26

Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 58/1

Berle Brant (26.09.1989) – Saku Sporting 26/1

Siret Räämet (31.12.1999) – Tallinna FC Flora 22/0

Maarja Saulep (09.05.1991) – Tallinna FC Flora 10/1

Sandra Liir (26.07.2003) – JK Tulevik ja Suure-Jaani Unitedi ÜN 6/0

Eva-Maria Niit (05.02.2002) – Tartu JK Tammeka 4/0

Jessika Uleksin (19.01.1997) – Tallinna FC Flora 2/0

Poolkaitsjad

Kethy Õunpuu (04.12.1987) – Tallinna FC Flora 113/3

Kairi Himanen (11.11.1992) – Saku Sporting 53/3

Lisette Tammik (14.10.1998) – Tallinna FC Flora 49/4

Grete Daut (04.01.2000) – Saku Sporting 14/0

Renate-Ly Mehevets (02.03.1999) – Tartu JK Tammeka 11/0

Jaanika Volkov (20.02.2005) – Tallinna FC Flora 1/0

Ründajad

Kristina Bannikova (15.06.1991) – Pärnu JK Vaprus 85/6

Vlada Kubassova (23.08.1995) – FC Como Women (ITA) 53/6

Mari Liis Lillemäe (01.09.2000) – Tallinna FC Flora 30/1

Emma Treiberg (19.11.2000) – Saku Sporting 22/0

Liisa Merisalu (15.01.2002) – Helsingin Palloseura (FIN) 17/1

Getter Saar (09.11.1999) – Tallinna FC Flora 6/2

Sandra Pärn (24.04.2003) – JK Tabasalu 0/0

Katriin Saulus (05.07.2003) – Saku Sporting 0/0

*Liitub koosseisuga vajadusel hiljem

Peatreenerid: Anastassia Morkovkina, Sirje Roops

Kehalise ettevalmistuse treener: Alar Trumm

Väravavahtide treener: Martin Kaalma

Arst: Raul Parik

Füsioterapeudid: Laura Ernits, Kai-Riin Tomera

Fotograaf: Liisi Troska

Mänedžer: Raili Ellermaa