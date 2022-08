Bruus: olen veidi pettunud, aga tuleb uus hooaeg ja uued kõrgused

Müncheni EM-i kvalifikatsioonivõistlus toimus reedel tugevas vihmasajus, Bruus sai üle oma algkõrgusest 1.78 ja sellele järgnenud 1.83-st, kuid lõppvõistlusele oleks viinud 1.87, mis jäi eestlannal kolmel katsel alistamata.

"Tegelikult see ilm väga ei seganud, naelikud on all, midagi libedat pole," rääkis Bruus pärast võistlust intervjuus ERR-ile. "Kuidagi ei olnud häid hüppeid, ma ei teagi, mis oli. Ju siis pidi nii minema. Eks ma natuke õnnetu ikka olen, aga ülejäänud võistlused on hästi läinud!"

"Hoojooksuga oli päris kehvasti, oli üsna ebastabiilne ja ei saanud jalga korralikult vastu. Oleks võinud kindlasti selle 87 ka ära võtta, aga täna läks nii," sõnas Bruus.

Bruusil on selja taga äärmiselt edukas suvi, mille käigus kordas MM-i lõppvõistlusel Eesti rekordit 1.96 ja tuli 1.95 alistamisega U-20 vanuseklassi maailmameistriks.

"Ma ei ütleks, et ma närvis või ebakindel olin, lihtsalt ei saanud ennast käima. Tegelikult mulle sellise ilmaga hüpata meeldib," lisas Bruus. "Eks ma veidi pettunud ikka olen, aga ei saa sellele mõtlema jääda: tuleb uus hooaeg, uued kõrgused. See on vaid üks võistlus paljude seas."