Karmen Bruus: tunne on päris hea

Hiljuti Calis kuni 20-aastaste kergejõustiku maailmameistrivõistlustel kuldmedali võitnud ja Eugene´is täiskasvanute kergejõustiku maailmameistrivõistlustel seitsmenda koha saavutanud Bruus teeb reedel Münchenis oma Euroopa meistrivõistluste debüüdi.

"Tunne on päris hea. Tundub nagu pea-jalad on puhanud," kommenteeris Bruus.

Müncheniks valmistumiseks on Bruus tegelenud hoojooksuga. "Calis oli hoojooks natuke ebastabiilne. Oleme seda natuke sättinud ja vaadanud."

Hiljutise arengu kohta ütles Bruus, et tegu on olnud pikaajalise protsessiga.

"Mulle meeldib väga kõrgust hüpata. Kõrgushüppe platsil tunnen ennast väga hästi ja õhustik on võistluste väga mõnus. Ma naudin seda."

MM-idelt on Bruus saanud palju kogemust juurde. "Mida ma just USA-st kaasa võtsin oli enesekindel olek. Et naudiksin ja teeksin seda, mida mulle meeldib teha. Oleksin pigem hetkes, mitte ei mõtleks palju nüüd latil on."

Bruus kellegi teise hüppestiili ei vaata, vaid keskendub iseendale. "Ma hüppan enda moodi ja üritan kõik tehnilised asjad võimalikult hästi ära teha, mõtlen lihtsalt enda hüpe peale," sõnas Bruus.