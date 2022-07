Veerandfinaali jõudnud Rootsi koondise treeningult puudus viis mängijat

Rootsi väljaande Fotbollskanaleni teatel on peale Glasi ja Kullbergi koondise tegemistest jäänud kõrvale ka väravavaht Jennifer Falk, vasakkaitsja Jonna Andersson ning poolkaitsja Hanna Bennison. Muret tekitav on olukorra juures veel ka see, et Glas ja Andresson on koondise põhitegijad, Bennisson on kõigis kolmes kohtumises sekkunud pingilt ning saanud kirja ka värava, vahendab Soccernet.

Glas ja Kullberg on suunatud eneseisolatsiooni ning ei saa naiskonnaga väljakule joosta. Rootsi koondise arst Mats Börjesson selgitas, et veel pole selge, kas tänaselt treeningult kõrvale jäänud kolm mängijat on just koroonaviirusega nakatunud. Ülejäänud mängijate saatus selgub lähipäevil.

Rootsi kohtub reede õhtul veerandfinaalis Belgiaga.

