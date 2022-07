Belgia naiskond jõudis esimest korda EM-il veerandfinaali

Enne mängu teadsid mõlemad naiskonnad, et edasipääsuks oli vaja kindlalt võita, sest viigi korral pääseks veerandfinaali hoopis Island.

Mängu otsustas 49. minutil Tine De Caigny, kes kasutas ära tekkinud segadust Itaalia trahvikastis.

Tine De Caigny during this Euro 2022 campaign including qualifying:



◎ 10 games

◉ 13 goals



What a vital goal that could be for #BEL pic.twitter.com/D6daZ6M8qP